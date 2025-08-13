Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte 13 Ağustos Çarşamba Güncel Döviz Kurları
Haftanın ortasına girilirken döviz piyasalarında yükseliş eğilimi devam ediyor. Dolar, 40,70 TL seviyesinde yatay seyrini sürdürürken, euro ve sterlin de sınırlı artış gösteriyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uygulanacak gümrük tarifelerini 90 gün erteleme kararı, küresel piyasalardaki hareketliliği etkiliyor. Türkiye’de ise haftaya temkinli başlayan dolar kuru, gün içerisinde 40,70 TL bandında işlem görüyor. Euro, benzer şekilde sınırlı bir yükselişle ilerlerken, sterlin sabah saatlerinde 55,00 TL direncini aşmayı başardı. İşte 13 Ağustos Çarşamba güncel döviz kurları...
13 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?
Alış: 40,7443 TL
Satış: 40,7707 TL
13 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?
Alış: 47,5675 TL
Satış: 47,7326 TL
13 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış: 55,0154 TL
Satış: 55,1417 TL
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: