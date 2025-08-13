Trump-Putin Zirvesi Öncesi Altında Talep Patlaması! Yeni Rekor mu Geliyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları, dolardaki değer kaybı ve ABD’den gelen ılımlı enflasyon verilerinin faiz indirimi beklentilerini artırmasıyla yükseliş kaydetti. Küresel piyasalar bu hafta yapılması planlanan ABD-Rusya görüşmelerine odaklanırken, yatırımcılar jeopolitik gelişmeleri ve ekonomik verileri yakından izliyor.

REKOR MU GELİYOR?

Spot altın, yüzde 0,1 artışla 3.351,46 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın serbest piyasada 4.385 TL, Kapalıçarşı’da ise 4.433 TL’den satılıyor. Teknik göstergeler, spot altının 3.339 dolar seviyesindeki destek etrafında dengelendiğini gösteriyor. Bu seviyeden güç alınması durumunda fiyatların 3.368–3.375 dolar bandına yükselebileceği, aksi halde 3.302–3.322 dolar aralığına gerileyebileceği belirtiliyor.

ALTINA TALEP YÜKSELDİ

Beyaz Saray, Salı günü yaptığı açıklamada, Trump-Putin görüşmesinin “başkan için bir dinleme egzersizi” olacağını bildirdi. Bu açıklama, zirveden hızlı bir ateşkes beklentisi olmadığını ortaya koydu. Dolar endeksindeki gerileme, dolar bazlı varlıkları diğer para birimi sahipleri için daha cazip hale getirirken, faiz getirisi olmayan altının cazibesini artırdı. Piyasalar, Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığını yaklaşık yüzde 90 olarak fiyatlıyor; yıl sonuna kadar en az bir ek faiz indirimi daha bekleniyor.

13 Ağustos güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.385,65 TL

Çeyrek altın 7.227,00 TL

Yarım altın 14.454,00 TL

Tam altın 28.671,46 TL

Gremse altın 71.898,52 TL

