Ağustos Ayında Ekilebilecek 5 Bitki! Sonbaharın Sonuna Kadar Hasada Doyacaksınız
Ağustos ayı, sadece yazın bereketli hasadının sürdüğü bir dönem değil; aynı zamanda bahçelere yeni ekimler yapmak için de uygun bir zaman dilimi.
Yaz mevsimi yavaş yavaş sona ererken, bazı bitkiler için hâlâ yeterli olgunlaşma süresi bulunuyor. İşte sonbahar bitmeden ürün verecek beş öneri:
Üzüm: Özellikle sıcak iklim kuşağındaki bölgelerde, genç üzüm fidelerinin dikimi için en uygun dönemlerden biri ağustos ayıdır.
Brokoli ve Karnabahar: Serin havayı seven bu sebzeler, ağustos ekimleriyle sağlıklı şekilde gelişir ve soğuklara dayanıklıdır.
Havuç: Orta ve geç hasat türleri, ağustos ayında ekildiğinde sonbahar sonunda toplanabilir. Uygun şekilde saklandığında kış boyunca tazeliğini korur.
Yeşillikler: Maydanoz, dereotu ve kişniş gibi aromatik otlar, serin havalarda dahi kolayca yetişir. Ağustos ekimleri, sonbaharda sofralara mis kokulu yeşillikler kazandırır.
Turp: Hızlı olgunlaşan yapısıyla bilinen turp, ağustos ortasında ekildiğinde yaklaşık üç-dört hafta içinde çıtır ve taze olarak hasat edilebilir.
