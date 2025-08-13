Ağustos Ayında Ekilebilecek 5 Bitki! Sonbaharın Sonuna Kadar Hasada Doyacaksınız

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz mevsimi yavaş yavaş sona ererken, bazı bitkiler için hâlâ yeterli olgunlaşma süresi bulunuyor. İşte sonbahar bitmeden ürün verecek beş öneri:

Üzüm: Özellikle sıcak iklim kuşağındaki bölgelerde, genç üzüm fidelerinin dikimi için en uygun dönemlerden biri ağustos ayıdır.

Brokoli ve Karnabahar: Serin havayı seven bu sebzeler, ağustos ekimleriyle sağlıklı şekilde gelişir ve soğuklara dayanıklıdır.

Havuç: Orta ve geç hasat türleri, ağustos ayında ekildiğinde sonbahar sonunda toplanabilir. Uygun şekilde saklandığında kış boyunca tazeliğini korur.

Yeşillikler: Maydanoz, dereotu ve kişniş gibi aromatik otlar, serin havalarda dahi kolayca yetişir. Ağustos ekimleri, sonbaharda sofralara mis kokulu yeşillikler kazandırır.

Turp: Hızlı olgunlaşan yapısıyla bilinen turp, ağustos ortasında ekildiğinde yaklaşık üç-dört hafta içinde çıtır ve taze olarak hasat edilebilir.

