Zorlu Mesai Başladı: 20 Gün Çalışıyorlar, 1 Saatte 4 Bin 500 TL Kazanıyorlar

Ordu’da fındık hasadının ardından başlayan patoz mesaisinde bu yıl saatlik ücret 4 bin 500 TL’ye çıktı. Rekoltenin düşmesiyle sezon yaklaşık 20 gün sürecek.

Son Güncelleme:
Karadeniz’in en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındıkta, Ordu’da hasat sezonu tamamlandı ve zorlu patoz mesaisi başladı. Üreticilerin harmanda kuruttuğu fındıklar, patoz makinelerinde ayıklanarak satışa hazırlanıyor.

REKOLTE DÜŞTÜ, SEZON KISALDI

Geçen yıl 202 bin ton olarak açıklanan fındık rekoltesi, bu yıl 64 bin tona geriledi. Ordu’da toplama tarihleri sahil kesimlerinde 4, orta kesimlerde 11, yüksek kesimlerde ise 18 Ağustos olarak belirlendi. Mahsulün az olması, patozcuların çalışma süresini de kısalttı.

SAATTE 4 BİN 500 TL KAZANIYORLAR

Güneş altında, yoğun toz içinde çalışan patozcular, bu yıl saatlik ücretlerini 4 bin 500 TL olarak belirledi. Geçen yıl bu ücret 3 bin 500 TL idi. Patoz sahiplerinden Cengiz Şahin, "Bu yıl fındık az, yaklaşık 20 gün çalışırız. Fındık bol olduğunda iki ayı geçiyoruz. Müşteri isteğine göre gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

ÜRETİCİLER HASADI TAMAMLADI

Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi’nden üretici Salih Türkeli, kokarca zararlısı ve zirai don nedeniyle fındığın az olduğunu, hasadı tamamlayıp patoza verdiklerini söyledi. Bir diğer üretici Temel Türkeli ise sıcak havanın hem kendilerini hem de fındığı zorladığını belirterek, "Yine de bu yıl mahsulden memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Fındık Ordu
