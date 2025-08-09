Baba Mesleğini Bıraktı, Yeni İşe Atıldı: Çocuk Gibi Büyütüyor, Yaz Kış Demeden Hasat Ediyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşayan 43 yaşındaki Hasan Yıldız, baba mesleği olan mobilyacılığı 25 yıl önce bırakıp tarıma yöneldi. Evli ve iki çocuk babası olan Yıldız, ailesine ait 20 dönümlük arazide kurduğu 15 serada hem yaz hem kış sebzeleri üreterek geçimini sağlıyor.

BABA MESLEĞİNDEN TOPRAĞA UZANAN HİKAYE

Babasının 35 yıl boyunca marangozluk ve mobilyacılık yaptığını söyleyen Yıldız, 2000 yılından itibaren profesyonel olarak çiftçilik yapmaya başladığını anlattı. Tarımı bir tutku olarak gördüğünü ifade eden Yıldız, “Bu işi 25 yıldır profesyonel anlamda yapıyorum. Bitkilerin bakımını çocuk büyütmeye benzetiyorum. Yıllar içinde hangi ürünün ne zaman neye ihtiyaç duyduğunu ezbere biliyorum” dedi.

YAZ-KIŞ ÜRETİM

Toplam 6,5 dönümlük kapalı alanda üretim yapan Yıldız, karpuz, patlıcan, kapya biber, dolmalık biber, karnabahar, mor lahana, salatalık ve domates yetiştiriyor. Ayrıca 15 bölümlük armut bahçesine sahip olan üretici, açık alanda da 5 dönüm karpuz, 5 dönüm patlıcan ve 2 dönüm kapya ile dolmalık biber üretiyor.

PAZARLAMA KONUSUNDA DESTEK BEKLİYOR

Ürünlerini Mengen, Yeniçağa, Gökçesu ve Çaycuma pazarlarında satan Yıldız, pazarlama sürecinde yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek, “Üretimde sıkıntımız yok ama pazarlara gitmek zaman kaybettiriyor. Hazırlık ve satış derken en az iki gün üretimden kopuyoruz. Yerel yöneticilerden ya da yetkililerden pazarlama konusunda destek bekliyoruz” diye konuştu.

“BİTKİYE BAKMAK ÇOCUK BÜYÜTMEK GİBİ”

Tarımdaki en önemli unsurun emek ve şefkat olduğunu vurgulayan Yıldız, “Bitkiyi küçüklüğünden itibaren dikiyorsun, büyütüyorsun. Bu süreçte gübresinden potasyumuna kadar neye ihtiyaç duyduğunu biliyorsun. Tıpkı bir çocuk gibi ilgilenmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA