Baba Mesleğini Bıraktı, Yeni İşe Atıldı: Çocuk Gibi Büyütüyor, Yaz Kış Demeden Hasat Ediyor

Zonguldak’ta baba mesleği mobilyacılığı bırakıp tarıma yönelen Hasan Yıldız, 25 yıldır 20 dönümlük arazisinde kurduğu seralarda yılın dört mevsimi sebze üretiyor. Üretimde sıkıntı yaşamadığını söyleyen Yıldız, pazarlama konusunda destek bekliyor.

Son Güncelleme:
Baba Mesleğini Bıraktı, Yeni İşe Atıldı: Çocuk Gibi Büyütüyor, Yaz Kış Demeden Hasat Ediyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşayan 43 yaşındaki Hasan Yıldız, baba mesleği olan mobilyacılığı 25 yıl önce bırakıp tarıma yöneldi. Evli ve iki çocuk babası olan Yıldız, ailesine ait 20 dönümlük arazide kurduğu 15 serada hem yaz hem kış sebzeleri üreterek geçimini sağlıyor.

BABA MESLEĞİNDEN TOPRAĞA UZANAN HİKAYE

Babasının 35 yıl boyunca marangozluk ve mobilyacılık yaptığını söyleyen Yıldız, 2000 yılından itibaren profesyonel olarak çiftçilik yapmaya başladığını anlattı. Tarımı bir tutku olarak gördüğünü ifade eden Yıldız, “Bu işi 25 yıldır profesyonel anlamda yapıyorum. Bitkilerin bakımını çocuk büyütmeye benzetiyorum. Yıllar içinde hangi ürünün ne zaman neye ihtiyaç duyduğunu ezbere biliyorum” dedi.

Baba Mesleğini Bıraktı, Yeni İşe Atıldı: Çocuk Gibi Büyütüyor, Yaz Kış Demeden Hasat Ediyor - Resim : 1

YAZ-KIŞ ÜRETİM

Toplam 6,5 dönümlük kapalı alanda üretim yapan Yıldız, karpuz, patlıcan, kapya biber, dolmalık biber, karnabahar, mor lahana, salatalık ve domates yetiştiriyor. Ayrıca 15 bölümlük armut bahçesine sahip olan üretici, açık alanda da 5 dönüm karpuz, 5 dönüm patlıcan ve 2 dönüm kapya ile dolmalık biber üretiyor.

PAZARLAMA KONUSUNDA DESTEK BEKLİYOR

Baba Mesleğini Bıraktı, Yeni İşe Atıldı: Çocuk Gibi Büyütüyor, Yaz Kış Demeden Hasat Ediyor - Resim : 2

Ürünlerini Mengen, Yeniçağa, Gökçesu ve Çaycuma pazarlarında satan Yıldız, pazarlama sürecinde yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek, “Üretimde sıkıntımız yok ama pazarlara gitmek zaman kaybettiriyor. Hazırlık ve satış derken en az iki gün üretimden kopuyoruz. Yerel yöneticilerden ya da yetkililerden pazarlama konusunda destek bekliyoruz” diye konuştu.

“BİTKİYE BAKMAK ÇOCUK BÜYÜTMEK GİBİ”

Tarımdaki en önemli unsurun emek ve şefkat olduğunu vurgulayan Yıldız, “Bitkiyi küçüklüğünden itibaren dikiyorsun, büyütüyorsun. Bu süreçte gübresinden potasyumuna kadar neye ihtiyaç duyduğunu biliyorsun. Tıpkı bir çocuk gibi ilgilenmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yatırımcıların Yüzünü Güldüren Yükseliş! Kritik Seviye Aşıldı, Piyasalar Yeşile BüründüYatırımcıların Yüzünü Güldüren Yükseliş! Kritik Seviye Aşıldı, Piyasalar Yeşile BüründüEkonomi

Avrupa’yı Donduracak Tehlike! Bilim İnsanları Felaket Senaryosunu Açıkladı! 300 Yıl Önce BaşlamışAvrupa’yı Donduracak Tehlike! Bilim İnsanları Felaket Senaryosunu Açıkladı! 300 Yıl Önce BaşlamışGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Transferini Resmen Duyurdular: Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor, Yolun Açık Olsun! Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor
Tüketici Hakları İçin Yeni Dönem! Para İadesi Almak Artık Daha Kolay Para İadesi Almak Artık Daha Kolay
Galatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı Olsun Galatasaray'da Gençlik Aşısı
Ne BYD Ne Tesla Ne Chery! Türklerin En Çok Tercih Ettiği Elektrikli Otomobil Belli Oldu Ne BYD Ne Tesla Ne Chery! Türklerin En Çok Tercih Ettiği Elektrikli Otomobil Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!