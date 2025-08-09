Orta Kuşakta Hasat Başladı: Bu Yöntemle Maliyet Yarı Yarıya Azalıyor, Kalite 2 Katına Çıkıyor

Samsun’da fındık hasadı orta kuşakta başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, file yöntemiyle maliyetlerin düştüğünü ve kalitenin arttığını vurgularken, yanlış hasat ve depolamanın aflatoksin riskini yükselttiği uyarısında bulundu.

Son Güncelleme:
Orta Kuşakta Hasat Başladı: Bu Yöntemle Maliyet Yarı Yarıya Azalıyor, Kalite 2 Katına Çıkıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de bu yıl en yüksek fındık rekoltesinin beklendiği Samsun’da orta kuşak bölgelerde hasat sezonu başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, verim ve kaliteyi artırmak için en uygun toplama yönteminin dalların silkelenerek fındıkların bekletilmeden yerden toplanması olduğunu açıkladı.

HASAT TARİHLERİ BELİRLENDİ

Fındık Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu’nun 2025 yılı için açıkladığı takvime göre, Samsun’da orta kuşakta 9-16 Ağustos, sahil kuşağında 16-23 Ağustos, yüksek kuşakta ise 23-30 Ağustos tarihleri arasında hasat yapılacak.

Orta Kuşakta Hasat Başladı: Bu Yöntemle Maliyet Yarı Yarıya Azalıyor, Kalite 2 Katına Çıkıyor - Resim : 1

FİLE YÖNTEMİYLE MALİYET DÜŞÜYOR, KALİTE ARTIYOR

İl Müdürlüğü, yerden toplamaya uygun olmayan bahçelerde daldan elle toplamanın dikkatli yapılması gerektiğini, “sıyırma” yönteminden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, file yönteminin işçilik maliyetini düşürdüğü, fındığın toprakla temasını azaltarak kaliteyi artırdığı belirtildi.

Toplanan fındıkların naylon çuvallara değil, jüt veya fileli çuvallara konulması, harman yerlerinin beton ve hafif meyilli olması tavsiye edildi. Fındıkların 10-15 cm kalınlığında serilerek kurutulması, kabuklu fındıkta nem oranının yüzde 12’yi, iç fındıkta ise yüzde 6’yı geçmemesi gerektiği bildirildi.

YANLIŞ HASAT VE DEPOLAMA RİSKİ ARTIRIYOR

Orta Kuşakta Hasat Başladı: Bu Yöntemle Maliyet Yarı Yarıya Azalıyor, Kalite 2 Katına Çıkıyor - Resim : 2

Olgunlaşmadan toplanan veya iyi kurutulmayan fındıkların kızışma, acılaşma, küflenme ve aflatoksin riskini artırabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadelenin hasada kadar devam edeceği, ilaçlamada ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin kullanılması ve hasat öncesi bekleme süresine uyulmasının önem taşıdığı kaydedildi.

KALİTELİ ÜRÜN İÇİN TEKNİĞE UYGUN HASAT

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, “Belirlenen tarihlere uyulup, hasat, harman ve depolama işlemleri tekniğine uygun şekilde yapıldığında kaliteli ve aflatoksinsiz ürün elde etmek mümkündür” dedi.

13 Elektrikli Otomobilin Fiyatı Düştü! Satışta Otomatik İndirim Dönemi Başladı13 Elektrikli Otomobilin Fiyatı Düştü! Satışta Otomatik İndirim Dönemi BaşladıEkonomi

Baba Mesleğini Bıraktı, Yeni İşe Atıldı: Çocuk Gibi Büyütüyor, Yaz Kış Demeden Hasat EdiyorBaba Mesleğini Bıraktı, Yeni İşe Atıldı: Çocuk Gibi Büyütüyor, Yaz Kış Demeden Hasat EdiyorEkonomi

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
13 Elektrikli Otomobilin Fiyatı Düştü! Satışta Otomatik İndirim Dönemi Başladı 13 Elektrikli Otomobilin Fiyatı Düştü! Satışta Otomatik İndirim Dönemi Başladı
Süper Lig'de Yılın Bombası! Sergen Yalçın Yeşil Sahalara Geri Dönüyor, Hoş Geldin Yuvana Süper Lig'de Yılın Bombası! Yeşil Sahalara Geri Dönüyor
İnterneti Yavaşlatan Gizli Tehlike: Bu 6 Eşya Modeminizin Baş Düşmanı İnterneti Yavaşlatan Gizli Tehlike: Bu 6 Eşya Modeminizin Baş Düşmanı
Fenerbahçe'de Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Deprem! Mourinho 24 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti: Gözüm Seni Görmesin 24 Milyon Euroluk Yıldızın Bileti Kesildi
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!