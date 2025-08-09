Orta Kuşakta Hasat Başladı: Bu Yöntemle Maliyet Yarı Yarıya Azalıyor, Kalite 2 Katına Çıkıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de bu yıl en yüksek fındık rekoltesinin beklendiği Samsun’da orta kuşak bölgelerde hasat sezonu başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, verim ve kaliteyi artırmak için en uygun toplama yönteminin dalların silkelenerek fındıkların bekletilmeden yerden toplanması olduğunu açıkladı.

HASAT TARİHLERİ BELİRLENDİ

Fındık Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu’nun 2025 yılı için açıkladığı takvime göre, Samsun’da orta kuşakta 9-16 Ağustos, sahil kuşağında 16-23 Ağustos, yüksek kuşakta ise 23-30 Ağustos tarihleri arasında hasat yapılacak.

FİLE YÖNTEMİYLE MALİYET DÜŞÜYOR, KALİTE ARTIYOR

İl Müdürlüğü, yerden toplamaya uygun olmayan bahçelerde daldan elle toplamanın dikkatli yapılması gerektiğini, “sıyırma” yönteminden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, file yönteminin işçilik maliyetini düşürdüğü, fındığın toprakla temasını azaltarak kaliteyi artırdığı belirtildi.

Toplanan fındıkların naylon çuvallara değil, jüt veya fileli çuvallara konulması, harman yerlerinin beton ve hafif meyilli olması tavsiye edildi. Fındıkların 10-15 cm kalınlığında serilerek kurutulması, kabuklu fındıkta nem oranının yüzde 12’yi, iç fındıkta ise yüzde 6’yı geçmemesi gerektiği bildirildi.

YANLIŞ HASAT VE DEPOLAMA RİSKİ ARTIRIYOR

Olgunlaşmadan toplanan veya iyi kurutulmayan fındıkların kızışma, acılaşma, küflenme ve aflatoksin riskini artırabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadelenin hasada kadar devam edeceği, ilaçlamada ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin kullanılması ve hasat öncesi bekleme süresine uyulmasının önem taşıdığı kaydedildi.

KALİTELİ ÜRÜN İÇİN TEKNİĞE UYGUN HASAT

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, “Belirlenen tarihlere uyulup, hasat, harman ve depolama işlemleri tekniğine uygun şekilde yapıldığında kaliteli ve aflatoksinsiz ürün elde etmek mümkündür” dedi.

Kaynak: İHA