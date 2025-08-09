İnterneti Yavaşlatan Gizli Tehlike: Bu 6 Eşya Modeminizin Baş Düşmanı

Evde yavaş internetle uğraşıyorsanız, sorunun kaynağı düşündüğünüzden çok daha basit olabilir. Teknik destek hattına başvurmadan ya da daha pahalı bir internet paketine geçmeden önce, modeminizin nerede konumlandığına bir göz atmanız yeterli.

Son Güncelleme:
İnterneti Yavaşlatan Gizli Tehlike: Bu 6 Eşya Modeminizin Baş Düşmanı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlara göre, Wi-Fi sinyallerinin en büyük düşmanı metal eşyalar. Signal Boosters adlı teknoloji platformuna göre, modemlerin yaydığı elektromanyetik dalgalar metal yüzeylere çarpınca ya emiliyor ya da yansıyor. Bu da internet sinyalinin evin farklı alanlarına ulaşmasını engelliyor.

İnterneti Yavaşlatan Gizli Tehlike: Bu 6 Eşya Modeminizin Baş Düşmanı - Resim : 1

MODEMİNİZİ UZAK TUTMANIZ GEREKEN 6 EŞYA

Ev içinde sıkça kullanılan bazı metal malzemeler, Wi-Fi performansını ciddi ölçüde düşürebiliyor. Modeminizi bu eşyaların yanına koymaktan kaçınmanız öneriliyor:

Metal iskeletli karyolalar

Fırın, ışık sistemleri, çelik kiriş gibi sabit metal yapılar

Buzdolabı ve mikrodalga fırın

Metal kitaplıklar veya dosya dolapları

Metal çerçeveli kapılar

Çelik takviyeli aynalar

Bu objelere yakın yerleştirilen modemler, sinyali verimli bir şekilde yaymakta zorlanıyor. Sonuç olarak bağlantı hızı düşüyor, kopmalar yaşanabiliyor.

WI-FI SİNYALİNİ ZAYIFLATAN DİĞER ETKENLER

Metal yüzeylerin dışında, bazı yapısal özellikler ve elektronik cihazlar da Wi-Fi performansını olumsuz etkiliyor. Bunlar arasında:

Kalın beton duvarlar

Seramik karo kaplı yüzeyler

Mikrodalga fırın, bebek telsizi veya akıllı hoparlör gibi 2.4 GHz frekansını kullanan cihazlar

Bu unsurlar sinyalin ya dağılmasına ya da tamamen engellenmesine yol açabiliyor.

İnterneti Yavaşlatan Gizli Tehlike: Bu 6 Eşya Modeminizin Baş Düşmanı - Resim : 2

MODEM EN İYİ NEREYE KONMALI?

İnternet bağlantınızın daha hızlı ve stabil olması için, modeminizi evin doğru bir noktasına yerleştirmek büyük fark yaratabilir. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

Modemi mümkünse evin ortasında konumlandırın

Yerden yüksek, açık bir alanda bulundurun (örneğin kitaplık veya raf üzerinde)

Kalın duvarlardan ve dar köşelerden uzak tutun

Yanında çok sayıda elektronik cihaz bulundurmayın

BASİT BİR YER DEĞİŞİKLİĞİ YETERLİ

Modeminizin yerini değiştirmek, yeni bir modem almaktan ya da hız yükseltmeye çalışmaktan çok daha etkili olabilir. Bazen sadece birkaç adımlık bir kaydırma işlemiyle kat kat daha hızlı bir Wi-Fi bağlantısına ulaşmak mümkün.

Ne BYD Ne Tesla Ne Chery! Türklerin En Çok Tercih Ettiği Elektrikli Otomobil Belli OlduNe BYD Ne Tesla Ne Chery! Türklerin En Çok Tercih Ettiği Elektrikli Otomobil Belli OlduEkonomi

Sadece İki Adet Üretilecek: Dünyanın En Pahalı 'Süper Otomobili' Sahneye Çıkıyor! Milyarderler Bu Parayı Bile ÖdeyemeyecekSadece İki Adet Üretilecek: Dünyanın En Pahalı 'Süper Otomobili' Sahneye Çıkıyor! Milyarderler Bu Parayı Bile ÖdeyemeyecekEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İnternet
Son Güncelleme:
Araç Sahiplerine Bu Sefer Güzel Haber: Petrol Fiyatları Çok Sert Düştü, Akaryakıta İndirim Gözüktü Akaryakıta İndirim Gözüktü
Bakan Kacır Duyurdu! Bugün İtibarıyla Kullanıma Sunuldu, 'Market Fiyatı' Uygulaması Hangi Marketlerde Kullanılabiliyor? Özellikleri Neler? 'Market Fiyatı' Uygulaması Hangi Marketlerde Kullanılabiliyor? Özellikleri Neler?
Süper Lig'de Yılın Bombası! Sergen Yalçın Yeşil Sahalara Geri Dönüyor, Hoş Geldin Yuvana Süper Lig'de Yılın Bombası! Yeşil Sahalara Geri Dönüyor
Baba Mesleğini Bıraktı, Yeni İşe Atıldı: Çocuk Gibi Büyütüyor, Yaz Kış Demeden Hasat Ediyor Baba Mesleğini Bıraktı, Yeni İşe Atıldı: Çocuk Gibi Büyütüyor, Yaz Kış Demeden Hasat Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!