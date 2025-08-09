İnterneti Yavaşlatan Gizli Tehlike: Bu 6 Eşya Modeminizin Baş Düşmanı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlara göre, Wi-Fi sinyallerinin en büyük düşmanı metal eşyalar. Signal Boosters adlı teknoloji platformuna göre, modemlerin yaydığı elektromanyetik dalgalar metal yüzeylere çarpınca ya emiliyor ya da yansıyor. Bu da internet sinyalinin evin farklı alanlarına ulaşmasını engelliyor.

MODEMİNİZİ UZAK TUTMANIZ GEREKEN 6 EŞYA

Ev içinde sıkça kullanılan bazı metal malzemeler, Wi-Fi performansını ciddi ölçüde düşürebiliyor. Modeminizi bu eşyaların yanına koymaktan kaçınmanız öneriliyor:

Metal iskeletli karyolalar

Fırın, ışık sistemleri, çelik kiriş gibi sabit metal yapılar

Buzdolabı ve mikrodalga fırın

Metal kitaplıklar veya dosya dolapları

Metal çerçeveli kapılar

Çelik takviyeli aynalar

Bu objelere yakın yerleştirilen modemler, sinyali verimli bir şekilde yaymakta zorlanıyor. Sonuç olarak bağlantı hızı düşüyor, kopmalar yaşanabiliyor.

WI-FI SİNYALİNİ ZAYIFLATAN DİĞER ETKENLER

Metal yüzeylerin dışında, bazı yapısal özellikler ve elektronik cihazlar da Wi-Fi performansını olumsuz etkiliyor. Bunlar arasında:

Kalın beton duvarlar

Seramik karo kaplı yüzeyler

Mikrodalga fırın, bebek telsizi veya akıllı hoparlör gibi 2.4 GHz frekansını kullanan cihazlar

Bu unsurlar sinyalin ya dağılmasına ya da tamamen engellenmesine yol açabiliyor.

MODEM EN İYİ NEREYE KONMALI?

İnternet bağlantınızın daha hızlı ve stabil olması için, modeminizi evin doğru bir noktasına yerleştirmek büyük fark yaratabilir. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

Modemi mümkünse evin ortasında konumlandırın

Yerden yüksek, açık bir alanda bulundurun (örneğin kitaplık veya raf üzerinde)

Kalın duvarlardan ve dar köşelerden uzak tutun

Yanında çok sayıda elektronik cihaz bulundurmayın

BASİT BİR YER DEĞİŞİKLİĞİ YETERLİ

Modeminizin yerini değiştirmek, yeni bir modem almaktan ya da hız yükseltmeye çalışmaktan çok daha etkili olabilir. Bazen sadece birkaç adımlık bir kaydırma işlemiyle kat kat daha hızlı bir Wi-Fi bağlantısına ulaşmak mümkün.

Kaynak: Haber Merkezi