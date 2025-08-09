Dünyada Büyük Servet Göçü! 307 Bin Milyoner Apar Topar Başka Ülkelere Taşınıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Büyük Servet Göçü” olarak adlandırılan bu küresel trendde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Malta ve Polonya dikkat çekerken, en hızlı yükseliş Balkanlar’daki Adriyatik ülkesi Karadağ’dan geldi. Son on yılda ülkedeki milyoner sayısı yüzde 124 artarak 2 bin 800’e ulaştı. Düşük vergi oranları, miras ve bağış vergisinin olmaması, lüks gayrimenkul imkânları ve Akdeniz yaşam tarzı, Karadağ’ı yatırımcılar için cazip kılıyor. Ülkenin geçmişte uyguladığı “altın pasaport” programı da ilgiyi artıran unsurlar arasında.

BAE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Rapora göre BAE, siyasi istikrarı, yatırım dostu ortamı ve Altın Vize programıyla 2025’te yaklaşık 9 bin 800 milyoner çekecek. Bu rakam, dünya genelinde en yüksek net milyoner göçünü ifade ediyor.

AVRUPA'DAN ÇIKIŞ REKOR KIRDI

Batı Avrupa ülkeleri, varlıklı nüfuslarında ciddi kayıplar yaşıyor. İlk kez bir Avrupa ülkesi, milyoner kaybında dünya lideri oldu. Birleşik Krallık’tan 16 bin 500 milyonerin ayrılması bekleniyor. Brexit sonrası oluşan siyasi ve ekonomik belirsizlik ile vergi düzenlemelerindeki değişiklikler bu göçün başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Fransa, İspanya ve Almanya’da da benzer bir tablo var. Alman varlıklı yatırımcıların alternatif oturum ve vatandaşlık başvurularındaki artış, 2023-2024 döneminde yüzde 114’e ulaştı. Uzmanlar, bu eğilimin Avrupa’nın uzun vadeli finansal istikrarını ve yenilik kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

GÖÇ DALGASI GİTTİKÇE BÜYÜYECEK

Henley & Partners, gelecek yıl milyoner göçünün hızlanarak 165 bin kişiye ulaşacağını öngörüyor. Jeopolitik riskler, ekonomik baskılar ve toplumsal kutuplaşma, yüksek gelir grubunun daha güvenli ve istikrarlı ülkelere yönelmesinde belirleyici rol oynuyor. Yetkililer, artık siyasi istikrarın hem yaşam hem de yatırım tercihlerinde temel kriter hâline geldiğini vurguluyor.

