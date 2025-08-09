Altın ve Döviz Yükseldi: Borsanın Bu Hafta En Çok Kazandıranı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Değerli metallerde de yukarı yönlü hareket yaşandı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,63 değer kazanarak 4 bin 448 liraya çıktı. Cumhuriyet altını 30 bin 51 liradan satılırken, çeyrek altın haftalık bazda yüzde 1,63 yükselerek 7 bin 450 liraya ulaştı.

Döviz cephesinde ise sınırlı artışlar görüldü. ABD doları haftayı yüzde 0,05 artışla 40,6870 liradan tamamlarken, euro yüzde 0,72 yükselişle 47,4430 liraya çıktı.

YATIRIM FONLARI YÜZ GÜLDÜRDÜ

Yatırım fonları da yatırımcısına kazandıran bir hafta geçirdi. Fonlar ortalama yüzde 1,26, bireysel emeklilik fonları ise yüzde 1,07 oranında değer kazandı. Kategoriler arasında en yüksek performans, yüzde 1,98 getiri sağlayan “kıymetli maden” fonlarından geldi.

Kaynak: AA