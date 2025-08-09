MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) aldığı kararlar doğrultusunda, ATM’lerden yapılan para yatırma işlemlerinde önemli değişiklikler hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemeye göre, belirlenen limitlerin üzerinde para yatırmak isteyen vatandaşlar artık şubeden işlem yapmak zorunda olacak. Görüşe açılan tebliğin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

ATM’DE GÜNLÜK LİMİTLERE SINIRLAMA GELDİ

Bankalar, iç denetim ve uyum birimlerinin görüşleri doğrultusunda ATM’den para yatırma limitlerinde sınırlamaya gitti. Daha önce 250 bin TL olan günlük kartlı para yatırma limiti 180 bin TL’ye düşürüldü. Kartsız işlemlerde ise günlük üst limit 180 bin TL’den 100 bin TL’ye indirildi. Düzenleme, özellikle başkaları adına yapılan yüksek tutarlı yatırımları sınırlamayı hedefliyor. Bu tutarların üzerinde işlem yapmak isteyenler, şubeye yönlendirilerek banka personeli gözetiminde işlem gerçekleştirecek.

AÇIKLAMA YAZMAK ZORUNLU OLACAK

MASAK, EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışı ekonomiyi önlemek ve finansal güvenliği sağlamak amacıyla yeni bir Genel Tebliğ Taslağı hazırladı. Taslağa göre, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem türü seçilecek, “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi seçenekler tercih edilirse en az 20 karakterden oluşan açıklama zorunlu olacak.

