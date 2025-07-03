ATM'lerden Para Çekecekler Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Pazartesi İtibarıyla Yürürlüğe Girecek
Yüksek enflasyon nedeniyle ATM’lere para tedarikinde sıkıntı yaşayan bankalar, yeni bir uygulamayla müşterilerine kolaylık sağlamaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek düzenlemeyle, birçok özel bankanın şube içi ATM’lerden yapılan para çekme limitleri artırılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) uzun süredir yeni banknot basımına yanaşmaması, bankaların ATM’lere yeterli nakit yüklemesini zorlaştırıyor. Bu durum, özellikle yüksek enflasyon döneminde müşterilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamada sorun yaratıyor.
BANKALAR MÜŞTERİ TALEBİNE KARŞILIK VERMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Müşterilerin ATM para çekme limitlerinin artırılması talebine karşılık vermekte geciken bankalar, şube içi ve şube dışı ATM ayrımına giderek yeni bir adım attı. Şubeye bağlı ATM’lere para yüklemenin kolay olması nedeniyle bu ATM’lerdeki günlük para çekme limiti önemli ölçüde artırılacak.
QNB FİNANSBANK ÖNCÜ OLDU
Geçtiğimiz hafta QNB Finansbank, şube içi ATM’lerde günlük para çekme limitini 10 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseltti. Bu adım, diğer özel bankaları da benzer hamleler yapmaya yönlendirdi. Garanti BBVA ise şube içi ATM’lerde günlük para çekme limitini QR kodlu işlemlerle birlikte 25 bin TL’ye çıkardı.
LİMİTLER 5 KATINA YAKLAŞACAK, ŞUBE DIŞI ATM’LERDE MEVCUT LİMİTLER KORUNACAK
Gelecek hafta başlayacak uygulamayla özel bankalar, şubelerin içindeki ATM’lerde para çekme limitlerini 40-50 bin TL bandına kadar yükseltecek. Ancak metrolar, caddeler ve alışveriş merkezleri gibi halka açık yerlerde bulunan şube dışı ATM’lerde mevcut limitler aynen devam edecek.
KOMİSYON ÖDEMEK İSTEMEYENLER ŞUBE İÇİ ATM’LERİ TERCİH EDECEK
Yüklü para çekimlerinde yüksek komisyon ödemek istemeyen müşteriler, limit aşan tutarları şube içi ATM’lerden çekerek kesinti yaşamayacak. Bu da bankaların yeni düzenlemesini müşteriler açısından daha cazip hale getiriyor.