ATM'lerden Para Çekecekler Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Pazartesi İtibarıyla Yürürlüğe Girecek

QNB FİNANSBANK ÖNCÜ OLDU

Geçtiğimiz hafta QNB Finansbank, şube içi ATM’lerde günlük para çekme limitini 10 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseltti. Bu adım, diğer özel bankaları da benzer hamleler yapmaya yönlendirdi. Garanti BBVA ise şube içi ATM’lerde günlük para çekme limitini QR kodlu işlemlerle birlikte 25 bin TL’ye çıkardı.