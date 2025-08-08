Faizler Düştü, Kredi Yarışı Başladı! En Uygun Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar Belli Oldu

TCMB’nin faiz indirimi sonrası bankalarda kredi faizleri gevşedi. Tüketici kredilerinde dikkat çeken artış yaşanırken, konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en uygun oranlar ve geri ödeme tabloları netleşti. Peki en uygun konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerini hangi banka veriyor? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen ay aldığı faiz indirimi kararı, bankaların kredi faiz oranlarına da yansıdı. Faizlerdeki bu gevşeme tüketici tarafında hareketliliği artırırken, özellikle konut ve ihtiyaç kredilerine talep dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 1 Ağustos haftasında toplam tüketici kredileri hacmi 22 milyar TL’lik artışla 2 trilyon 438 milyar TL’ye yükseldi. Konut kredileri bir haftada 3 milyar 47 milyon TL artışla 595 milyar 269 milyon TL’ye çıktı. Taşıt kredilerinde ise 375 milyon TL’lik düşüş yaşandı ve hacim 56 milyar 311 milyon TL oldu. İhtiyaç kredileri tarafında yaklaşık 19 milyar TL’lik artışla toplam hacim 1 trilyon 786 milyar TL’ye ulaştı.

EN UYGUN KONUT KREDİLERİ

8 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarda en düşük konut kredisi oranları şu şekilde:

Ziraat Bankası: %2,69
Kuveyt Türk: %2,79 (kâr payı)
Vakıf Katılım: %2,79 (kâr payı)
Akbank: %2,89
Garanti BBVA ve Yapı Kredi: %2,99

Örnek hesaplama:
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Vade: 120 ay (10 yıl)
Aylık taksit: 28.060 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 367 bin 200 TL

EN AVANTAJLI TAŞIT KREDİLERİ

24 ay vadeli taşıt kredilerinde en düşük oranlar şöyle:

Kuveyt Türk: %3,00
Vakıf Katılım: %3,15
Dünya Katılım: %3,45
Akbank ve Garanti BBVA: %3,45 – %3,59

Örnek geri ödeme:
Kredi tutarı: 250 bin TL
Vade: 24 ay
Aylık taksit: 16.229 TL
Toplam ödeme: 390 bin 939 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde en düşük oran sunan bankalar:

ON Dijital ve TEB: %3,39
Alternatif Bank: %3,59
QNB: %3,64
Getir Finans: %3,65

Örnek ödeme planı:
Kredi tutarı: 125 bin TL
Vade: 12 ay
Aylık taksit: 13.635 TL
Toplam geri ödeme: 164 bin 344 TL

