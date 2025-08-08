Adıma Sahte E-İmza Düzenlendi mi? BTK Açıkladı, Herkes e-Devlet’te Sorgulamaya Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sahte diploma, sahte kimlik kartı, sahte ehliyet, yüzlerce belge ve dijital imza sistemine kadar uzanan skandal, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı. Sahte kimlik, ehliyet ve diploma gibi belgelerin ardından, vatandaşlar şimdi de "Adıma sahte e-imza düzenlendi mi?" sorusuna yanıt arıyor. Artan dijital endişeler sonrası BTK devreye girdi. İşte e-devlet e-imza sorgulama ekranıyla ilgili detaylar...

BTK AÇIKLADI: SAHTE E-İMZALAR İPTAL EDİLDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik incelemeler sonucu sahte e-imza vakalarının tespit edildiğini açıkladı. İlk olarak 35 adet sahte e-imza sistemden çıkarılırken, daha sonra yapılan kontrollerde 9 sahte e-imza daha iptal edildi.

Açıklamada, sahteciliğe karşı alınan güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve sistemin daha güvenli hale getirildiği vurgulandı.

e-DEVLET ÜZERİNDEN SAHTE E-İMZA NASIL SORGULANIR?

BTK, vatandaşlara kendi adlarına sahte e-imza düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmeleri için e-Devlet kapısını kullanmalarını önerdi.

İşte adım adım yapmanız gerekenler:

turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın.

Arama çubuğuna "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" yazın.

Açılan ekrandan adınıza düzenlenmiş elektronik imzaları görüntüleyin.

Size ait olmayan bir kayıt görüyorsanız durumu yetkili kurumlara bildirin.

Bu sorgulama sayesinde e-imzanızın güvenliğini kolayca kontrol edebilir, olası sahteciliğe karşı önlem alabilirsiniz.

