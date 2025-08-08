Bir İl Bu Görüntüyle Çalkalanıyor! Valilik Harekete Geçti, Soruşturma Başlattı

Çorum’da, İl Özel İdaresi'ne ait resmi plakalı bir araca binen iki kadının 'escort' olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin ardından harekete geçen Valilik, iddialarla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Çorum’da İl Özel İdaresi’ne ait olduğu iddia edilen resmi plakalı bir araca iki kadının binmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kadınların 'escort' olduğu iddiası tartışmaları alevlendirirken, görüntülerin hızla yayılması üzerine Çorum Valiliği’nden resmi açıklama geldi.

Bir İl Bu Görüntüyle Çalkalanıyor! Valilik Harekete Geçti, Soruşturma Başlattı - Resim : 1

Çorum Valiliği, söz konusu videonun sosyal medya ve haber sitelerinde dolaşıma girmesinin ardından konunun titizlikle incelenmeye alındığını ve konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bir İl Bu Görüntüyle Çalkalanıyor! Valilik Harekete Geçti, Soruşturma Başlattı - Resim : 2

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya platformlarında ve internet haber sitelerinde, İl Özel İdaresine ait olduğu iddia edilen bir araca ilişkin dolaşıma sokulan video görüntüleri ve buna ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler üzerine Valiliğimizce tahkikat başlatılmış olup, tahkikat sonucuna göre gerekli her türlü müeyyide uygulanacaktır." denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

