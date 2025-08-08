İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail'in Gazze Kararına Tepki! "Bu Bir Soykırımdır"

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze'yi işgal planına ilişkin yaptığı açıklamada, insan hakları ihlallerine ve derinleşen insani krize dikkat çekerek kararı sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Duran, İsrail'in işgal adımlarını şiddetle kınadıklarını vurgulayarak "Bu açık bir soykırımdır" dedi.

"İSRAİL’İN PLANLARI İNSANLIĞI HEDEF ALIYOR"

Duran, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sadece bir bölgeye yapılan askeri hamle değil, tüm insanlığı, barışı ve istikrarı tehdit eden bir eylem olarak değerlendirdi. Bu tür adımların uluslararası hukukla ve insani değerlerle bağdaşmadığını belirten Duran, İsrail’in işgali kalıcılaştırma çabasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"GAZZE’DE YAŞANAN AÇIK BİR SOYKIRIMDIR"

İletişim Başkanı, İsrail’in sivillere yönelik saldırılarla altyapıyı hedef aldığını, temel yaşam ihtiyaçlarını engellediğini ve ağır bombardımanlarla sivil halkı yok saydığını belirterek, "Bu açık bir soykırımdır" dedi. Masum insanların yaşam hakkına kasteden hiçbir eylemin gerekçesinin olamayacağını vurgulayan Duran, işgal ve zulmün hiçbir koşulda meşrulaştırılamayacağını kaydetti.

"İNSANLIK İÇİN HERKES SESİNİ YÜKSELTMELİ"

Duran, uluslararası topluma da güçlü bir çağrıda bulundu. Bu vahşete karşı dünya sessiz kalmamalı diyen Duran, "İnsanlık ve adalet için herkes sesini yükseltmeli." dedi. Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine de yer veren Duran, "Herkes susabilir, tepkisiz kalabilir ama biz susmayız, susamayız ve emin olun susmayacağız" ifadeleriyle Türkiye’nin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

Kaynak: AA