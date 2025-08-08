İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail'in Gazze Kararına Tepki! "Bu Bir Soykırımdır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail’in Gazze’yi işgal kararını sert sözlerle eleştirdi. "Bu bir soykırımdır" diyen Duran, uluslararası topluma çağrıda bulunarak insanlık ve adalet için sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Son Güncelleme:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail'in Gazze Kararına Tepki! "Bu Bir Soykırımdır"
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze'yi işgal planına ilişkin yaptığı açıklamada, insan hakları ihlallerine ve derinleşen insani krize dikkat çekerek kararı sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Duran, İsrail'in işgal adımlarını şiddetle kınadıklarını vurgulayarak "Bu açık bir soykırımdır" dedi.

"İSRAİL’İN PLANLARI İNSANLIĞI HEDEF ALIYOR"

Duran, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sadece bir bölgeye yapılan askeri hamle değil, tüm insanlığı, barışı ve istikrarı tehdit eden bir eylem olarak değerlendirdi. Bu tür adımların uluslararası hukukla ve insani değerlerle bağdaşmadığını belirten Duran, İsrail’in işgali kalıcılaştırma çabasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail'in Gazze Kararına Tepki! "Bu Bir Soykırımdır" - Resim : 1

"GAZZE’DE YAŞANAN AÇIK BİR SOYKIRIMDIR"

İletişim Başkanı, İsrail’in sivillere yönelik saldırılarla altyapıyı hedef aldığını, temel yaşam ihtiyaçlarını engellediğini ve ağır bombardımanlarla sivil halkı yok saydığını belirterek, "Bu açık bir soykırımdır" dedi. Masum insanların yaşam hakkına kasteden hiçbir eylemin gerekçesinin olamayacağını vurgulayan Duran, işgal ve zulmün hiçbir koşulda meşrulaştırılamayacağını kaydetti.

"İNSANLIK İÇİN HERKES SESİNİ YÜKSELTMELİ"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail'in Gazze Kararına Tepki! "Bu Bir Soykırımdır" - Resim : 2

Duran, uluslararası topluma da güçlü bir çağrıda bulundu. Bu vahşete karşı dünya sessiz kalmamalı diyen Duran, "İnsanlık ve adalet için herkes sesini yükseltmeli." dedi. Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine de yer veren Duran, "Herkes susabilir, tepkisiz kalabilir ama biz susmayız, susamayız ve emin olun susmayacağız" ifadeleriyle Türkiye’nin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

Dünya, İsrail'in 'Gazze' Kararına Karşı Ayakta! Liderler Art Arda KonuştuDünya, İsrail'in 'Gazze' Kararına Karşı Ayakta! Liderler Art Arda KonuştuDünya
Almanya'dan Kritik İsrail Kararı! İkinci Bir Emre Kadar İzin YokAlmanya'dan Kritik İsrail Kararı! İkinci Bir Emre Kadar İzin YokDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Burhanettin Duran İsrail
Son Güncelleme:
EYT'yi Kaçıranlar Üzülmeyin! Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu, İşte Bu Fırsattan Yararlanacak Kişiler... EYT'yi Kaçıranlar Üzülmeyin
İBB Müjdeli Haberi Duyurdu: Anadolu Yakası'na Yeni Metro Hattı! 21 Dakikaya Düşecek, Hayırlı Uğurlu Olsun Anadolu Yakası'na Yeni Metro Hattı
Arazide Başladı, Ormana Sıçradı! Çanakkale Yine Yanıyor Arazide Başladı, Ormana Sıçradı! Çanakkale Yine Yanıyor
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İkinci Toplantısı Başladı Tarihi Komisyonda İkinci Toplantı Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu
Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi'nden Kritik Adım Geldi! SGK Uygulaması İptal Edildi Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi SGK'nın Uygulamasını İptal Etti
Damlaya Damlaya Ev İçin Son Çağrı! Ne Faiz Ne Kredi Derdi Var, Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün
MEB'den 21 Özel Okula Neşter! Ruhsatları İptal Edildi MEB'den 21 Özel Okula Neşter
Kandilli Duyurdu! Adana'da Deprem Kandilli Duyurdu! Adana'da Deprem