Arazide Başladı, Ormana Sıçradı! Çanakkale Yine Yanıyor

Çanakkale'nin merkeze merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

YANGIN NE DURUMDA?

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur" ifadesini kullandı.

YAŞLI BAKIM MERKEZİ TAHLİYE EDİLİYOR

Sarıcaeli köyünde herhangi bir tahliye bulunmadığını anlatan Vali Toraman, şöyle konuştu:

"Radar yolu üzerindeki Kule mevkisinde bir tahliye oldu. Sarıcaeli köyündeki özel yaşlı bakım merkezini tahliye ediyoruz. Şu anda yangın istikametine göre tedbiren Kalabaklı köyü için hazırlık yapıyoruz ama bir tahliye şu an için yok. Yangın, şehir merkezini tehdit etmedi, hastanenin üst tarafından ilerledi. Bir sitenin bahçesine bir miktar alevler sirayet etmiş ama şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok. Ekiplerin mücadelesi yoğun olarak sürüyor."

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin, yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

KARABÜK'TE DE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Karabük'te de ormanlık alanda çıkan ve önceki gün kontrol altına alındıktan sonra dün yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Merkeze bağlı Yeşilköy tedbir amacıyla tahliye edildi.

