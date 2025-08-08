'Kıyafet' Hutbesi Tepki Çeken Diyanet, Bu Kez 'Tatil'i Hedef Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyanet İşleri Başkanlığı zaman zaman yayımladığı hutbelerle tepki çekerken, geçen hafta yayımlanan ‘kıyafet’ hutbesinin ardından bu kez ‘tatil’ anlayışları hedef alındı.

Diyanet’in 8 Ağustos Cuma tarihli ve "Sıla-i Rahimle Bereketlenen Tatil" başlıklı hutbesinde bu kez vatandaşların tatil anlayışlarına ilişkin ifadeler kullanıldı. Tatil kavramının Müslümanlar için yalnızca dinlenme değil, “kulluk ve sorumluluk bilinciyle” geçirilmesi gereken bir süreç olarak tarif edildiği hutbede, Helal-haram sınırlarının gözetilmediği, “lüks ve israfın zirveye çıktığı” bazı tatil biçimleri “nefsani arzuların hâkim olduğu” iddiasıyla eleştiri yağmuruna tutuldu.

Günümüz tatil anlayışının, ‘Allah’ın hükümlerini hiçe sayan, helal-haram hassasiyetinden uzak ve lüks ve israfın zirveye ulaştığına’ yönelik ifadelerin yer aldığı hutbede, şu ifadeler kullanıldı:

"Aslında tatil; tembellik ve miskinlikle, gaflet içinde geçirilen zamanlar olmamalı; aksine, farklı ve faydalı meşguliyetlerle verimli bir dinlenme fırsatına dönüştürülmelidir. Yeryüzünde gezip dolaşarak Yüce Rabbimizin kuvvet ve kudretini tefekkür etmeye, kâinata ibret ve hikmet nazarıyla bakmaya vesile olmalıdır.

Bu bilinçle yapılan tatil, sadece dinlenmek değil, aynı zamanda bir eğitim ve bir ibadettir. Tatil; memleketimizi, köyümüzü, şehit kanlarıyla yoğrulmuş cennet vatanımızın tarihi ve doğal güzelliklerini çocuklarımıza tanıtmak için bulunmaz bir fırsattır.”

GEÇEN HAFTA DA ‘KIYAFET’ TERCİHLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

Diyanet’in 1 Ağustos tarihli hutbesinde ise, vatandaşların kıyafet tercihleri mercek altına alınmıştı. Diyanet’in kamuoyu tarafından büyük tepki çeken hutbesinde "Kısa giysiler ve şeffaf kıyafetler giyilmesi, nerede ve hangi amaçla olursa olsun Allah'ın örtünme emrini ihlaldir, haramdır" denilmişti.

Aynı hutbe de dizi, film ve dijital mecralarda yapılan yayınlar da hedef alınmış ve “Bazı sinema, dizi film, dijital mecralarda yapılan yayınlar ve reklamlar aracılığıyla normalleştirilmeye çalışılan çıplaklık, cesaret ve özgürlük değil, aile kurumuna yapılan bir saldırıdır” denilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi