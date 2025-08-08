Komisyon Toplantısı Öncesi Kritik 3'lü Zirve! Ali Yerlikaya, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Bir Araya Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

‘Terörsüz Türkiye’ hedefine yönelik ilerleyen süreçte MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin önerisi sonrasında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ikinci toplantısı öncesinde kritik bir görüşme yaşandı.

KRİTİK 3'LÜ ZİRVE

Saat 14.00’te başlaması planlanan önemli toplantı öncesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın bir araya geldi. Üç ismin komisyon toplantısında terör, iç güvenlik, sınır ötesi operasyonlara ilişkin bilgiler sunması bekleniyor.

