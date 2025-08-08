Bakan Fidan Gazze Gündemiyle Mısır'a Gidiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır’a gidecek.

Fidan’ın Mısır’ın başkenti Kahire’ye yaptığı ziyarette, Gazze’de İsrail’in uyguladığı soykırımın bitirilmesi ve Mısır ile atılabilecek ortak adımların ele alınması bekleniyor.

Fidan burada, İsrail’in Gazze’nin tamamını işgal etmeye yönelik adımlarının bölgesel barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğuna dikkat çekecek.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI

İsrail Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze’nin tamamını işgal planını onaylamış ve kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

Hamas cephesinden yapılan ilk açıklamada, Netanyahu’nun esirlerin hayatını önemsemediği vurgulanarak, bu karara karşı direnileceği kaydedilmişti.

