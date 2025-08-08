Eski Denizlispor Asbaşkanı Mehmet Kavak, Evinde Ölü Bulundu

Denizlispor'un eski asbaşkanlarından 60 yaşındaki Mehmet Kavak yaşadığı rezidans dairesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Kavak'ın ölümünün intihar mı cinayet mi olduğuna ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, ölümü Denizlispor camiasını yasa boğdu.

Son Güncelleme:
Eski Denizlispor Asbaşkanı Mehmet Kavak, Evinde Ölü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'ndeki bir rezidansta korkunç bir olay yaşandı. Denizlispor'un eski asbaşkanlarından 60 yaşındaki Mehmet Kavak’ın evine giren yakınları, Kavak’ın cansız bedeni buldu.

Eski Denizlispor Asbaşkanı Mehmet Kavak, Evinde Ölü Bulundu - Resim : 1

SİLAHLA VURULMUŞ

İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Kavak’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yanında tabanca bulunan Kavak’ın ölümünün intihar mı cinayet mi olduğu belirsizliğini korurken, Kavak’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Eski Denizlispor Asbaşkanı Mehmet Kavak, Evinde Ölü Bulundu - Resim : 2

MEHMET KAVAK KİMDİR?

Denizli’de inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden biri olarak tanınan Mehmet Kavak, müteahhit mesleğinin yanı sıra bir dönem yaptığı Denizlispor’da Asbaşkanlığı görevi ile de tanınıyordu.

Asbaşkanlık görevi boyunca spor camiasında aktif bir rol üstlenen Kavak,2016 yılında iş yoğunluğunu gerekçe göstererek yönetimden istifa etmişti.

Kaynak: DHA

Etiketler
Mehmet Kavak Denizlispor
Son Güncelleme:
Kandilli Duyurdu! Adana'da Deprem Kandilli Duyurdu! Adana'da Deprem
Damlaya Damlaya Ev İçin Son Çağrı! Ne Faiz Ne Kredi Derdi Var, Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün
İBB Müjdeli Haberi Duyurdu: Anadolu Yakası'na Yeni Metro Hattı! 21 Dakikaya Düşecek, Hayırlı Uğurlu Olsun Anadolu Yakası'na Yeni Metro Hattı
e-Devlet’te Yeni Dönem Başladı: Türkiye’de Bir İlk! Bu Özellik Herkesin İşine Yarayacak e-Devlet’te Yeni Dönem Başladı: Türkiye’de Bir İlk! Bu Özellik Herkesin İşine Yarayacak
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu
Skandal Sonrası Diplomalarını Silmişti… Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Sessizliğini Bozdu Skandal Sonrası Diplomalarını Silmişti… Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Sessizliğini Bozdu
YSK'dan 'Kongre İptali' Kararı YSK'dan 'Kongre İptali' Kararı
Piyasalar Yangın Yeri! Tek Hamle Her Şeyi Değiştirdi: Altın Fiyatlarında Rekor Tek Hamle Her Şeyi Değiştirdi, Altın Fiyatlarında Rekor
Aydın'da Şoke Eden Olay! Eşini Polis Zoruyla Doğumhaneden Kovdurdu Eşini Polis Zoruyla Doğumhaneden Kovdurdu