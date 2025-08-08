Eski Denizlispor Asbaşkanı Mehmet Kavak, Evinde Ölü Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'ndeki bir rezidansta korkunç bir olay yaşandı. Denizlispor'un eski asbaşkanlarından 60 yaşındaki Mehmet Kavak’ın evine giren yakınları, Kavak’ın cansız bedeni buldu.

SİLAHLA VURULMUŞ

İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Kavak’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yanında tabanca bulunan Kavak’ın ölümünün intihar mı cinayet mi olduğu belirsizliğini korurken, Kavak’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

MEHMET KAVAK KİMDİR?

Denizli’de inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden biri olarak tanınan Mehmet Kavak, müteahhit mesleğinin yanı sıra bir dönem yaptığı Denizlispor’da Asbaşkanlığı görevi ile de tanınıyordu.

Asbaşkanlık görevi boyunca spor camiasında aktif bir rol üstlenen Kavak,2016 yılında iş yoğunluğunu gerekçe göstererek yönetimden istifa etmişti.

Kaynak: DHA