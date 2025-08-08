İsrail'in 'Kanlı' Gazze Planına Hamas'tan Sert Tepki: 'Bedeli Ağır Olacak'

İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal etme planını onaylamasının ardından, Hamas'tan çok sert tepki geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada, "Netanyahu esirleri umursamıyor, İsrail ordusu için saldırıları genişletmenin bedeli ağır olacak" denildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını genişleterek tamamını işgal etme kararının ardından Hamas’tan ilk açıklama geldi. Hamas’tan yapılan açıklamada, "Netanyahu esirleri umursamıyor, İsrail ordusu için saldırıları genişletmenin bedeli ağır olacak" ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu'nun onayladığı planın 'müzakere sürecine indirilmiş bir darbe' olarak nitelendirildiği açıklamada, karar için "Gazze'yi kontrol altına alma soykırım ve zorla göç ettirme politikasının devamı" denildi.

İsrail'in Hamas'ın elindeki esirleri umursamadığına dikkat çekilen açıklamada,"Gazze'deki saldırıları genişletme planı 'Netanyahu'nun, İsrailli esirleri kendi kişisel çıkarlarına ve aşırı ideolojik gündemine feda etmeye çalıştığını' gözler önüne serdi" denilerek karara karşı direnileceği şu ifadelerle vurgulandı:

"Gazze işgale ve vesayet kurma girişimlerine direnecek. Filistin halkına yönelik saldırılar İsrail ordusuna pahalıya patlayacak."

