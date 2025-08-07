Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni 'Gazze' Mesajı: Masum Çocukların Hesabı Sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko il görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Burada Gazze için mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni 'Gazze' Mesajı: Masum Çocukların Hesabı Sorulacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısıyla açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ile ilişkilerin hukuki temellerini daha da güçlendirdiklerini belirterek, "Senegal ile ticaret ve yatırım ilişkilerinde önemli aşamalar kaydettik" dedi. İki ülke arasındaki iş birliğinin kapsamına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senegal ile iş birliğimizi sağlamlaştırdık. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmıştık bugün birçok alanda iş birliği imkanlarını sayın Sonko ile ele aldık" ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadele konusuna da değinen Cumhurbaşkanı, "Senegal makamlarına FETÖ ile mücadelemize verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyorum" sözleriyle Senegal'e duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'SENEGAL GAZZE'YE SIRTINI DÖNMEDİ'

Afrika kıtasının yükselen bir potansiyel taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vizyonu olan ülkeler kıtaya sırtını dönemez." diyerek Afrika ile ilişkilerin önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Senegal'in Gazze konusundaki tavrına işaret ederek, ülkenin bu meseledeki yaklaşımını takdir ettiğini belirtti ve "Senegal Gazze'ye sırtını dönmedi." ifadesiyle bu tutumu övdü.

'HESABI SORULACAK'

Gazze'de yaşanan soykırımı da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır" dedi.

