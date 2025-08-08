Karabük’te 2 Gün Arayla Orman Yangını! Herkes Bu Görüntüyü Konuşuyor… Ateş Çemberinde Kıl Payı Kurtuluş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

5 Ağustos’ta Karabük'ün Arıcak köyünde ormanlık alanda bir yangın çıkmış, yangın 2 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alınmıştı. Karabük, yangın felaketini dün yeniden yaşadı. 5 Ağustos’ta alevlerin etkili olduğu bölgede bir yangın daha çıktı.

Yangın, merkeze bağlı Arcak Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında başladı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, itfaiye ve yangın söndürme helikopteri ve uçak sevk edildi.

Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çevredeki riskli bölgelerde de önlem alındı. Yangın nedeniyle alevlerin yaklaştığı, merkeze bağlı Yeşilköy köyünde yaşayanlar, güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Karabük’te devam eden orman yangınına 121 araç, 5 helikopter, 1 uçak ve 511 personelle müdahale devam ediyor.

SON ANDA KURTULDULAR

Alevlerle müdahale devam ederken yangında çekilen bir görüntü yürekleri ağza getirdi. Yangına müdahale eden gönüllüler ve orman işçilerinden oluşan bir ekip, alevlerin arasında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

SANDALYEDE OTURUP ALEVLERİ İZLEDİLER

Kaydedilen bir başka görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Alevlerle mücadele sürerken, bir grup vatandaşlın yangını kamp sandalyelerinde oturarak, çay içerek izlediği anlar dikkat çekti.

VALİLİK ‘MÜCADELE DEVAM EDİYOR’ MESAJI VERMİŞTİ

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında merkez Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında, Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA-DHA-İHA