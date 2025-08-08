Karabük’te 2 Gün Arayla Orman Yangını! Herkes Bu Görüntüyü Konuşuyor… Ateş Çemberinde Kıl Payı Kurtuluş

Karabük’te 2 gün önce ormanlık alanda yangın çıkan Arıcak köyünde alevlerin yeniden yükselmesi sonrasında başlayan müdahale bu sabah itibariyle devam ediyor. Karabük’teki yangında orman işçileri ve gönüllülerin yanmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar endişe yaratırken, bir grup vatandaşın sandalyede oturarak yangını izlediği anlar ise tepki topladı. İşte son detaylar…

5 Ağustos’ta Karabük'ün Arıcak köyünde ormanlık alanda bir yangın çıkmış, yangın 2 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alınmıştı. Karabük, yangın felaketini dün yeniden yaşadı. 5 Ağustos’ta alevlerin etkili olduğu bölgede bir yangın daha çıktı.

Karabük’te 2 Gün Arayla Orman Yangını! Herkes Bu Görüntüyü Konuşuyor… Ateş Çemberinde Kıl Payı Kurtuluş - Resim : 1

Yangın, merkeze bağlı Arcak Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında başladı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, itfaiye ve yangın söndürme helikopteri ve uçak sevk edildi.

Karabük’te 2 Gün Arayla Orman Yangını! Herkes Bu Görüntüyü Konuşuyor… Ateş Çemberinde Kıl Payı Kurtuluş - Resim : 2

Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çevredeki riskli bölgelerde de önlem alındı. Yangın nedeniyle alevlerin yaklaştığı, merkeze bağlı Yeşilköy köyünde yaşayanlar, güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Karabük’te 2 Gün Arayla Orman Yangını! Herkes Bu Görüntüyü Konuşuyor… Ateş Çemberinde Kıl Payı Kurtuluş - Resim : 3

Karabük’te devam eden orman yangınına 121 araç, 5 helikopter, 1 uçak ve 511 personelle müdahale devam ediyor.

Karabük’te 2 Gün Arayla Orman Yangını! Herkes Bu Görüntüyü Konuşuyor… Ateş Çemberinde Kıl Payı Kurtuluş - Resim : 4

SON ANDA KURTULDULAR

Alevlerle müdahale devam ederken yangında çekilen bir görüntü yürekleri ağza getirdi. Yangına müdahale eden gönüllüler ve orman işçilerinden oluşan bir ekip, alevlerin arasında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Karabük’te 2 Gün Arayla Orman Yangını! Herkes Bu Görüntüyü Konuşuyor… Ateş Çemberinde Kıl Payı Kurtuluş - Resim : 5

SANDALYEDE OTURUP ALEVLERİ İZLEDİLER

Kaydedilen bir başka görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Alevlerle mücadele sürerken, bir grup vatandaşlın yangını kamp sandalyelerinde oturarak, çay içerek izlediği anlar dikkat çekti.

Karabük’te 2 Gün Arayla Orman Yangını! Herkes Bu Görüntüyü Konuşuyor… Ateş Çemberinde Kıl Payı Kurtuluş - Resim : 6

VALİLİK ‘MÜCADELE DEVAM EDİYOR’ MESAJI VERMİŞTİ

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında merkez Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında, Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiği ifade edilmişti.

Karabük'teki Orman Yangını Kontrol AltındaKarabük'teki Orman Yangını Kontrol AltındaGüncel

