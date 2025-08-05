Karabük'teki Orman Yangını Kontrol Altında

Karabük'ün Arıcak köyünde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Sarp arazi koşulları söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, Karabük-Zonguldak kara yolu da tehdit altında kalmıştı. Yangın 2 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı.

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Karabük'ün Merkez ilçesine bağlı Arıcak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, Karabük-Zonguldak kara yolunu tehdit etmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve iş makineleri sevk edildi.

Karabük'teki Orman Yangını Kontrol Altında - Resim : 1

Sarp ve engebeli arazi koşulları nedeniyle karadan müdahale güçlükle yürütülürken, yangına havadan helikopter ve uçaklarla destek sağlandı. Polis ekipleri, bölgede güvenliği sağlamak için geniş çaplı önlemler aldı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, yetkililer çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangını söndürme çalışmalarına havadan 3 helikopterle destek verildi. Karadan 20 arazöz ve 114 personel, havadan 3 helikopterle yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

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Kaynak: DHA-İHA

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