Dünya, İsrail'in 'Gazze' Kararına Karşı Ayakta! Liderler Art Arda Konuştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri büyük saldırılar düzenleyip açlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'ne olan zulmü katlanıyor. İsrail Güvenli Kabinesi, bu sabah itibarıyla Gazze Şeridi'ndeki Gazze kentini tamamen işgal etme planını onayladı. Filistin Devlet Başkanlığı bu durum için "Soykırım, sistematik öldürme, açlık ve kuşatma politikasının devamı olarak uluslararası hukukun ihlali" tanımını yaparken, karara uluslararası kamuoyundan da tepki yağdı.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da tırmandırma kararı yanlış ve bu kararı derhal yeniden gözden geçirmesi yönünde şiddetle çağrıda bulunuyoruz. Bu eylem, bu çatışmayı sona erdirmek veya rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için hiçbir işe yaramayacak. Sadece daha fazla kan dökülmesine neden olacak" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insani krizin her geçen gün daha da kötüleştiğini ve İsrailli esirlerin korkunç ve insanlık dışı koşullarda tutulduğunu vurgulayan Starmer, "İhtiyacımız olan şey ateşkes, insani yardımların arttırılması, Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması ve müzakere edilmiş çözümdür" dedi. Starmer, Hamas'ın Gazze'nin geleceğinde hiçbir rol oynayamayacağını ve silahsızlanmanın yanı sıra ülkeyi terk etmesi gerektiğini belirtti.

AVUSTRALYA

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, açıklamasında "Avustralya, İsrail'e, Gazze'deki insani felaketi daha da kötüleştirecek bu yola girmemesi çağrısında bulunuyor" ifadesini kullandı. İki devletli çözüm çağrısını yineleyen Wong, Filistin ve İsrail devletlerinin uluslararası alanda tanınan sınırlar içinde barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasının kalıcı barışı sağlamanın "tek yolu" olduğunu vurguladı.

Wong, Filistinlileri kalıcı olarak zorla yerinden etmenin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek Avustralya'nın ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması yönündeki çağrılarını sürdürdüğünü bildirdi.

İSVEÇ

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını tırmandırma kararını eleştirdi. Gazze topraklarını ilhak etme, değiştirme veya daraltma girişimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Stenergard, "İsrail hükümetinin aldığı kararı büyük endişeyle karşılıyorum. Ateşkese ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde bu karar tam tersi yönü gösteriyor" dedi.

Dışişleri Bakanı, "İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da tırmandırma kararı uluslararası hukuku ihlal ediyor. Karardan endişe duyuyoruz" diye konuştu.

İSPANYA

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal planına onay vermesini sert bir şekilde kınadı. Albares, X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri işgalini artırma kararını şiddetle kınıyoruz. Bu, daha fazla yıkıma ve acıya yol açacaktır. Kalıcı bir ateşkes, acil ve büyük çaplı insani yardım akışı ve tüm rehinelerin serbest bırakılması acilen gereklidir" dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares ayrıca, "Bölgede kesin barış ancak gerçekçi ve yaşayabilir bir Filistin Devleti de dahil olmak üzere iki devletli bir çözümün kurulmasıyla sağlanabilir." görüşünü bir kez daha dile getirdi.

İSKOÇYA

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı onaylamasına ilişkin, X hesabından paylaşım yaptı. İskoç lider, "İsrail hükümetinin Gazze kentinin kontrolünü ele geçirme kararı tamamen ve kesinlikle kabul edilemez. Bu karar, Filistin halkı için daha fazla insani acı yaratacak ve çatışmayı daha da tırmandıracak. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmalı ve ateşkes sağlamalı" ifadelerini kullandı.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail hükümetinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planı nedeniyle, İsrail’in Brüksel Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, İsrail'in bu kararına karşı çıktıklarını iletti.

ALMANYA

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonları artırma planının ardından, Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurdu.

BELÇİKA

İsrail'in Gazze'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planını açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Prevot, İsrail'in Brüksel Büyükelçisi Idit Rosenzweig-Abu'yu bakanlığa çağırdı. Prevot açıklamasında, Belçika'nın İsrail'in kararını kınadığını ifade ederek, "Artık bu, niyetlerin tersine çevrilmesi için güçlü bir şekilde yalvarma meselesi haline geliyor" dedi.

Kararın kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Prevot, Filistin devletinin toprak bütünlüğünü tehdit eden E1 projesi dahil, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemlerini de eleştirdi. Prevot, "Filistin'i haritadan silme potansiyeline sahip tüm bu eylemler kabul edilemez. Tüm bunlar uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarına aykırıdır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA