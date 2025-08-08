Bir Devir Bitiyor, Serpme Kahvaltı Tarihe Karışıyor! Karar Verildi, Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gidiyor

Gıda israfını önlemek amacıyla harekete geçen Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu, açık büfe ve yıllardır tartışma konusu olan serpme kahvaltı sistemine karşı yeni bir model üzerinde çalışıyor. Hazırlanan kapsamlı rapor, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 23 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Kişi başına düşen israf 102 kilogramı bulurken, bu tablo yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal açıdan da büyük kayıplara yol açıyor. Gıda israfına dur demek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu düğmeye bastı. Kurul Üyesi Ramazan Bingöl, hazırladıkları kapsamlı raporla birlikte sürdürülebilir bir ulusal politika oluşturulacağını açıkladı.

GIDA İSRAFI HER YIL KATLANIYOR

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın (TİSVA) 2025 raporuna göre, dünyada her yıl 1,5 milyar ton gıda israf ediliyor. Küresel ölçekte gıdaların üçte biri sofraya ulaşamadan kaybedilirken, bu israf dünya ekonomisine yıllık 1 trilyon dolarlık yük getiriyor. BM verilerine göre, dünya genelinde 343 milyon kişi akut gıda güvensizliği yaşarken, günde 25 binden fazla çocuk açlık nedeniyle hayatını kaybediyor.

TÜRKİYE'DE HER YIL 12 MİLYON EKMEK ÇÖPE ATILIYOR

Türkiye özelinde, kişi başına yıllık 102 kilogramlık gıda israfı yapıldığı tahmin ediliyor. En çok israf edilen ürünler arasında meyve-sebzeler ve ekmek yer alıyor. Her yıl yaklaşık 12 milyon ekmek çöpe atılırken, bu sayı yılda 4,3 milyar adede ulaşıyor. Üretilen sebze ve meyvelerin yaklaşık yüzde 35’i sofralara ulaşmadan kaybediliyor. Tedarik zincirindeki aksaklıklar, yetersiz soğutma sistemleri ve tüketici alışkanlıkları bu israfı daha da artırıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A RAPOR SUNULACAK

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu’nun, israfla mücadele kapsamında kapsamlı bir rapor üzerinde çalıştığı öğrenildi. Gıda bankacılığından yasa tekliflerine kadar birçok konunun yer alacağı bu raporun birkaç ay içinde tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması hedefleniyor. Bingöl, "Bu kez sadece konuşmakla kalmayacağız. Türkiye’nin israfla mücadelesinde sürdürülebilir, güçlü ve milli bir politika geliştirilecek" dedi.

AÇIK BÜFE VE SERPME KAHVALTI DEVRİ BİTİYOR

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, AA’ya yaptığı açıklamada, açıklanan 23 milyon tonluk israf rakamının gerçekte çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti. Özellikle açık büfe hizmet veren otellerde yapılan ölçümlerde, kişi başı tabakta kalan ortalama 150 gram yemeğin çöpe gittiğini belirten Bingöl, "Üretimden tüketime kadar sürecin her aşamasında ciddi kayıplar yaşanıyor. Sadece yeterli soğutma sağlanamadığı için milyonlarca liralık şarküteri ürünü heba oluyor" dedi.

Gıda israfının en çok görüldüğü alanlardan biri olan açık büfe uygulamaları ve serpme kahvaltılar da çalışmanın odağında. Bingöl, bu konuda da detaylı bir analiz yürüttüklerini ve önerilerin raporda yer alacağını belirtti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan
