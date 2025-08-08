Ev Sahipleri Düğmeye Bastı, Kiracılar Köşeye Sıkıştı! 5 Yılı Dolan Kiracılar İçin Dava Furyası Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konut kiralarındaki yüksek artışlar, barınma krizini derinleştirirken ev sahipleriyle kiracılar arasında da hukuki mücadelelerin sayısı giderek artıyor. Özellikle 2020 öncesinde uygun fiyatlarla kiraya yerleşen eski kiracılar, bugün piyasa koşullarına göre oldukça düşük bedellerle oturmaya devam ediyor. Bu farkı kapatmak isteyen ev sahipleri ise yasal sürecin önünü açarak mahkemeye başvuruyor.

EV SAHİPLERİ MAHKEMEYE KOŞUYOR

Kira bedellerinin özellikle büyükşehirlerde ortalama 30 bin TL'yi bulması, küçük şehirlerde ise 22 bin TL seviyelerinde seyretmesi, ev sahiplerini harekete geçirdi. 5 yıl önce 5 bin TL’ye kiraya verilen bir dairede yaşayan kiracı, bugün hala 12-15 bin TL civarında ödeme yaparken aynı daire boş olduğunda 30 bin TL'ye kadar yeniden kiraya verilebiliyor.

DAVA İÇİN ZAMANLAMA ÇOK ÖNEMLİ

Bu dengesizlik nedeniyle ev sahipleri, Borçlar Kanunu’na göre 5 yılını dolduran sözleşmelerde kira tespit davası açarak mevcut kira bedelini yükseltme yoluna gidiyor. Mahkemeler, mevcut kira ücretlerini piyasa koşullarına göre yeniden belirliyor. Ancak davanın yeni kira döneminden önce açılması gerekiyor. Aksi halde çıkan karar bir sonraki kira yılı için geçerli oluyor.

MAHKEMELERDE KİRA KUYRUĞU

Adliyelerdeki kira tespit davalarının sayısı her geçen gün artarken, süreçlerin 6 ila 8 ay arasında sürdüğü ifade ediliyor. Gayrimenkul danışmanı Mehmet Çelik, "Artık ev sahipleri yalnızca boş daireleri değil, mevcut kiracının oturduğu evleri de değerlendirmeye alıyor. Bizden, bölgedeki emsal kira bedelleriyle ilgili analizler ve dava dosyalarına dayanak olacak veriler talep ediliyor." dedi.

KİRA BEDELLERİNDE HAKKANİYET İNDİRİMİ DETAYI

Kira tespit davalarında yalnızca ev sahiplerinin talepleri değil, kiracıların lehine olabilecek uygulamalar da gündeme geliyor. Son dönemde mahkemelerin, belirlenen rayiç kira bedelleri üzerinden yüzde 10 ila 20 arasında hakkaniyet indirimi uyguladığı dikkat çekiyor. Bu indirim, taşınmazın yaşı, konumu ve kiracının evde ne kadar süredir ikamet ettiği gibi unsurlar göz önünde bulundurularak yapılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi