TOKİ'den 10 Bin TL'ye Ucuza Ev Sahibi Olma Fırsatı: 56 İlde Düğmeye Basıldı

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 56 ilde toplam 642 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Konut, iş yeri veya yatırım amacıyla arsa arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat olan satışlar, 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Açık artırmaya hem fiziki olarak hem de çevrim içi yollarla katılım mümkün olacak.

ARSA SATIŞLARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Müzayedeler, 5 Ağustos Salı ve 6 Ağustos Çarşamba günleri iki ayrı oturumda düzenlenecek. Fiziki olarak İstanbul ve Ankara’daki salonlarda yapılacak olan açık artırmalar, aynı zamanda TOKİ'nin resmi internet sitesi ve yetkili müzayede firmasının dijital platformu üzerinden de takip edilebilecek. Katılım için arsa değerine göre belirlenmiş teminat bedelinin yatırılması şart.

ARSALAR HANGİ İLLERDE SATIŞTA?

5 Ağustos 2025’te satış yapılan iller:

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat

6 Ağustos 2025’te satış yapılacak iller:

Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Trabzon, Van

ÖDEME PLANI NASIL?

TOKİ, arsalar için cazip ödeme koşulları sunuyor. Alıcılar, yüzde 25 peşinat ödeyerek kalan tutarı 24 ay vadeli şekilde taksitlendirebilecek. Peşin ödemeyi tercih edenler için ise yüzde 20 indirim imkânı bulunuyor.

KATILIM TEMİNATI 10 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Müzayedeye katılmak isteyenlerin, arsanın muhammen bedeline göre değişen oranlarda katılım teminatı yatırması gerekiyor.

Örnek olarak:

100.000 TL’ye kadar olan arsalar için 10.000 TL,

500.001 TL - 1.500.000 TL arası için 130.000 TL,

40 milyon TL’ye kadar olanlar için 7.200.000 TL,

170 milyon TL üstü değerli arsalar içinse 21.600.000 TL teminat yatırılması isteniyor.

ÇEVRİM İÇİ BAŞVURU YAPACAKLAR DİKKAT

Online teklif verecek katılımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar şunlar:

Şartname el yazısıyla, mavi kalemle ve eksiksiz doldurulmalı

Tüm belgelerde isim-soyisim ve imza yer almalı

Şirket katılımı varsa kaşe ve yetkili imzası zorunlu

Belgeler okunaklı ve tek PDF dosyası (maks. 10 MB) halinde yüklenmeli

Açık adres tam olarak yazılmalı

Teminat dekontunda yalnızca ad-soyad bilgisi yer almalı, başka bir açıklama yapılmamalı

TOKİ'nin satışa sunduğu arsalarla ilgili tüm detaylara ve şartnamelere TOKİ'nin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. Açık artırmaya katılmayı düşünenlerin, başvuru süreci öncesi gerekli belgeleri tamamlaması ve teminatları yatırması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi