Türk Sanayi Devine Konkordato Mühleti: Mahkemeden Kritik Karar

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Pandemi sürecinin ardından hızla artan hammadde maliyetleri ve küresel tedarik zincirindeki aksamalar, birçok sanayi kuruluşunu olduğu gibi PSS Cıvata’yı da mali darboğaza sürükledi. Yaşanan ekonomik sıkıntılar, şirketi konkordato talebinde bulunmaya yöneltti.

İKİNCİ BİR YARGI KARARINA KADAR DURDURULDU

Mahkemenin verdiği geçici mühlet kararı kapsamında, borçlu şirketin ve ortağının sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri ikinci bir yargı kararına kadar durduruldu. Ayrıca, şirketin mahkeme onayı olmadan rehin verme, kefil olma, taşınmazları ya da işletme varlıklarını devretme gibi işlemleri gerçekleştirmesi de yasaklandı.

ALACAKLILARA 7 GÜN İTİRAZ HAKKI TANINDI

İlanın yayımlanmasının ardından alacaklılara 7 gün içerisinde konkordato mühletine itiraz etme hakkı tanındı. Mahkeme, yapılacak itirazlarda konkordato şartlarının oluşmadığını gösteren somut belgelerin sunulması gerektiğini vurguladı.

Geçici mühlet süresince yaşanacak olası gelişmelere göre duruşma tarihinin ayrıca belirleneceği bilgisi de mahkeme kararında yer aldı. Şirketin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi