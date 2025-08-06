Tesla Türkiye'de Yeniden Piyasaya Sürdü! Fiyat Listesi Tümden Değişti

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Tesla Türkiye’nin resmi açıklamasına göre, Model Y için güncellenmiş envanter listeleri 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde saat 18.30’da yayınlanacak. Aynı anda çevrim içi mağaza üzerinden araç sipariş ekranı da aktif hale gelecek. Böylece Tesla severler, yenilenen fiyatlarla Model Y modellerini tekrar sipariş edebilecek.

DURDURMAYA ÖTV ETKİSİ

Kısa süre önce yürürlüğe giren ÖTV oranlarındaki değişiklik, Tesla’nın mevcut fiyat politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden olmuştu. Yaşanan fiyat artışı sonrası Tesla, Model Y stoklarını geçici olarak satıştan çekmişti. Yeni fiyatların belirlenmesinin ardından yeniden satış süreci başlatıldı.

TESLA MODEL Y GÜNCEL TÜRKİYE FİYATLARI

Tesla’nın Türkiye envanterinde yer alan Model Y versiyonlarının yeni başlangıç fiyatları şöyle sıralandı:

Model Y Standard Range (RWD): 2 milyon 241 bin TL

Model Y Long Range (RWD): 3 milyon 225 bin 240 TL

Model Y Long Range (AWD): 3 milyon 998 bin 400 TL

Açıklanan bu fiyatlar, araçların standart donanım paketi üzerinden belirlenmiş olup; renk, jant ve opsiyonel ekipman tercihlerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi