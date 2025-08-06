Tesla Türkiye'de Yeniden Piyasaya Sürdü! Fiyat Listesi Tümden Değişti

Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye'deki satış politikasında önemli bir adım attı. ÖTV düzenlemesi sonrasında geçici olarak satıştan çekilen Model Y, yeniden alıcısıyla buluşuyor. Şirket, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla hem yeni fiyatları hem de satışa açılacak tarihleri paylaştı.

Tesla Türkiye'de Yeniden Piyasaya Sürdü! Fiyat Listesi Tümden Değişti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült


Tesla Türkiye’nin resmi açıklamasına göre, Model Y için güncellenmiş envanter listeleri 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde saat 18.30’da yayınlanacak. Aynı anda çevrim içi mağaza üzerinden araç sipariş ekranı da aktif hale gelecek. Böylece Tesla severler, yenilenen fiyatlarla Model Y modellerini tekrar sipariş edebilecek.

Tesla Türkiye'de Yeniden Piyasaya Sürdü! Fiyat Listesi Tümden Değişti - Resim : 1

DURDURMAYA ÖTV ETKİSİ

Kısa süre önce yürürlüğe giren ÖTV oranlarındaki değişiklik, Tesla’nın mevcut fiyat politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden olmuştu. Yaşanan fiyat artışı sonrası Tesla, Model Y stoklarını geçici olarak satıştan çekmişti. Yeni fiyatların belirlenmesinin ardından yeniden satış süreci başlatıldı.

Tesla Türkiye'de Yeniden Piyasaya Sürdü! Fiyat Listesi Tümden Değişti - Resim : 2

TESLA MODEL Y GÜNCEL TÜRKİYE FİYATLARI

Tesla’nın Türkiye envanterinde yer alan Model Y versiyonlarının yeni başlangıç fiyatları şöyle sıralandı:

Model Y Standard Range (RWD): 2 milyon 241 bin TL

Model Y Long Range (RWD): 3 milyon 225 bin 240 TL

Model Y Long Range (AWD): 3 milyon 998 bin 400 TL

Açıklanan bu fiyatlar, araçların standart donanım paketi üzerinden belirlenmiş olup; renk, jant ve opsiyonel ekipman tercihlerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tesla Elon Musk
SGK Uzmanı Üstüne Basa Basa Açıkladı: Emeklilere Çifte Maaş Müjdesini Sakın Kaçırmayın! Emeklilere Çifte Maaş Müjdesi
Bu Burç Leyleği Havada Görecek! En Şanslı Burç Açıklandı Bu Burç Leyleği Havada Görecek! En Şanslı Burç Açıklandı
Tırnaktan Başlıyor, Vücudu Hızla Yayılıyor! Göz Ardı Etmeyin: Evde Tedavi Edilebiliyor Tırnaktan Başlıyor, Vücudu Hızla Yayılıyor! Göz Ardı Etmeyin: Evde Tedavi Edilebiliyor
İZSU Duyurdu: İzmir'de 11 İlçeye 15 Gün Boyunca Su Verilmeyecek İzmir'de Kriz Devam Ediyor! 11 İlçeye 15 Gün Boyunca...
ÇOK OKUNANLAR
Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak
Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu
Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz... Binlerce Kişinin Bu Uygulamadan Haberi Bile Yok Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz...
Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle! Bakan Yardımcısı 4 Diplomasını Sildi Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle
Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı