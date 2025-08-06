Dev Zamların Ardından Mola! Akaryakıta İndirim Yolda

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Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olacak bir indirim bekleniyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 77 kuruşluk indirim uygulanacak. Bu indirimle birlikte, İstanbul'da motorinin litre fiyatı yaklaşık 52 TL seviyesine inecek.

Benzin fiyatlarında ise bu gece herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Brent petrol fiyatları ise piyasalarda hareketli seyretmeye devam ediyor. Bu sabah Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 67,8 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi