Dev Zamların Ardından Mola! Akaryakıta İndirim Yolda

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1 lira 77 kuruş indirim geliyor. İstanbul'da motorinin litre fiyatı yaklaşık 52 TL'ye düşecek. Benzin fiyatlarında ise değişiklik yok.

Dev Zamların Ardından Mola! Akaryakıta İndirim Yolda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olacak bir indirim bekleniyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 77 kuruşluk indirim uygulanacak. Bu indirimle birlikte, İstanbul'da motorinin litre fiyatı yaklaşık 52 TL seviyesine inecek.

Benzin fiyatlarında ise bu gece herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Brent petrol fiyatları ise piyasalarda hareketli seyretmeye devam ediyor. Bu sabah Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 67,8 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Araç Sahiplerini Batıracak Haber: Akaryakıta Okkalı Zam Kapıda, 57 TL’yi aşacak! İşte 4 Ağustos 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAraç Sahiplerini Batıracak Haber: Akaryakıta Okkalı Zam Kapıda, 57 TL’yi aşacak! İşte 4 Ağustos 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

Akaryakıta Dev Zam Kapıda: Benzin ve Motorin Fiyatları Rekor Seviyeye UlaşacakAkaryakıta Dev Zam Kapıda: Benzin ve Motorin Fiyatları Rekor Seviyeye UlaşacakEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt Motorin Benzin
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Hasretine Son Vermek İstiyor! İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord Karşısında Çıkaracağı İlk 11...
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Hasretine Son Vermek İstiyor
SGK Uzmanı Üstüne Basa Basa Açıkladı: Emeklilere Çifte Maaş Müjdesini Sakın Kaçırmayın!
Emeklilere Çifte Maaş Müjdesi
Tesla Türkiye'de Yeniden Piyasaya Sürdü! Fiyat Listesi Tümden Değişti
Tesla Türkiye'de Yeniden Piyasaya Sürdü! Fiyat Listesi Tümden Değişti
ÇOK OKUNANLAR
Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak
Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu
Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz... Binlerce Kişinin Bu Uygulamadan Haberi Bile Yok Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz...
Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle! Bakan Yardımcısı 4 Diplomasını Sildi Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle
Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı