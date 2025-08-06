Kiracılara Nefes Aldıracak Karar: Ev Sahipleri Şaşkın! Yüksek Kiralara 'Hakkaniyet İndirimi'

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Yüksek kiralara karşı açılan bedel tespiti davalarında, mahkemeler tarafından uygulanan "hakkaniyet indirimi" yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Mücahid Küçük, söz konusu indirimin Yargıtay kararlarıyla da desteklenen yerleşik bir uygulama olduğuna dikkat çekti.

YÜZDE 10-20 ARASINDA İNDİRİM UYGULANABİLİYOR

Küçük, kira bedeli tespit davalarında hakimlerin genellikle taşınmazın boş halde kiraya verilmesi durumunda tespit edilen rayiç bedel üzerinden yüzde 10 ila 20 arasında indirim yaptığını belirtti. Bu uygulamanın temelinin ise Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan "Hakim, kira bedelini hakkaniyete göre belirler" hükmüne dayandığını söyledi.

HAKİMLER BİLİRKİŞİ RAPORUNU ESAS ALIYOR

Davalar sırasında bilirkişiler tarafından belirlenen bedeller, genellikle boş bir dairenin piyasada edebileceği kira üzerinden tespit ediliyor. Ancak mahkemeler bu değerden doğrudan hüküm kurmuyor. Hakkaniyet gereği, çeşitli unsurlar göz önünde bulundurularak indirim yapılıyor. Küçük, "Bu indirimin temelinde hem yasal düzenleme hem de Yargıtay’ın içtihatları bulunuyor. Hakimler bu indirimi genellikle taşınmazın yaşı, konumu ve kiracının ne kadar süredir oturduğu gibi faktörleri dikkate alarak belirliyor" dedi.

DİLEKÇEDE BELİRTMEK FAYDA SAĞLIYOR

Avukat Küçük, vatandaşların bu indirimi doğrudan talep etmese bile hakimin resen dikkate alması gerektiğini vurgulasa da, dava dilekçelerinde bu konunun açıkça belirtilmesinin mahkemelerin değerlendirmesini kolaylaştıracağını ifade etti. Küçük, "Kendilerine karşı açılan davalarda bu indirimi talep etmese de hakim gözetmek zorunda. Ancak vatandaşlar kendi açtıkları davalarda bu hususu açıkça dilekçelerinde belirtirse, hakimin dikkate alması daha olası hale gelir" açıklamasında bulundu.

YÜZDE 25 SINIRI SONRASI DAVA TRAFİĞİ ARTTI

Küçük, son dönemde kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırının sona ermesinin ardından, kira bedellerinin artık tüketici fiyat endeksine göre belirlendiğini hatırlatarak, bu oranın şu an yüzde 43 seviyelerinde olduğunu söyledi. Bu gelişme, kira bedeli tespiti davalarının sayısını artırırken, hakkaniyet indirimi de dava sürecinde önemli bir argüman haline gelmiş durumda.

Kaynak: İHA