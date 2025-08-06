Türkiye'nin Önde Gelen Plastik Üreticisiydi: İflas Bayrağını Çekti!

Mühendislik plastikleri alanında faaliyet gösteren İzmir merkezli sanayi şirketi, ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Türkiye'nin Önde Gelen Plastik Üreticisiydi: İflas Bayrağını Çekti!
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Elektrik-elektronikten otomotive, sağlıktan inşaata kadar birçok sektöre mühendislik plastiği sağlayan İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş., finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için geçici mühlet kararı vererek süreci resmen başlattı.

Türkiye'nin Önde Gelen Plastik Üreticisiydi: İflas Bayrağını Çekti! - Resim : 1

SEKTÖRDE ÖNCÜLÜĞE OYNUYORDU

2014 yılında kurulan ve yıllık 17.500 tonluk üretim hacmine sahip olan şirket, 5 üretim ve 3 laboratuvar tipi ekstruderiyle dikkat çekiyordu. 128 personel ve 37 kişilik Ar-Ge kadrosuyla faaliyet gösteren firma, özellikle fonksiyonel mühendislik plastikleri konusunda sektörün önemli oyuncuları arasında yer alıyordu.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

01 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla devreye giren geçici mühlet süresince, şirketin mali yapısı detaylı şekilde incelenecek. Mahkeme, bu amaçla üç kişilik geçici konkordato komiser heyetini görevlendirdi. Komiserler, şirketin borç ödeme kapasitesini değerlendirerek nihai karar için rapor hazırlayacak.

Türkiye'nin Önde Gelen Plastik Üreticisiydi: İflas Bayrağını Çekti! - Resim : 2

ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRECİ BAŞLADI

Mahkeme ayrıca konkordato ilanına ilişkin alacaklılara yedi günlük itiraz süresi tanıdı. Bu süre zarfında alacaklılar, itirazlarını gerekçeleriyle birlikte mahkemeye sunabilecek. Konkordato davasının duruşmasının ise 24 Ekim 2025 tarihinde yapılacağı duyuruldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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