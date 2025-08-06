Ağaçlar Taştı, Tepsiler Doldu! Güneşte Yakıyorlar, Kilosunu 300 TL'ye Satıyorlar

Van’da geleneksel kayısı kurutma sezonu başladı. Dam kültürünün yerini bahçelere kurulan tahta platformlar alırken, vatandaşlar hem ev ihtiyaçlarını karşılıyor hem de gelir elde ediyor. Gevaş’ta ise bu yıl meyve bereketi dikkat çekiyor; kayısının kilosu 300 TL’ye kadar alıcı buluyor.

Ağaçlar Taştı, Tepsiler Doldu! Güneşte Yakıyorlar, Kilosunu 300 TL'ye Satıyorlar
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Van ve ilçelerinde yaz mevsiminin vazgeçilmezlerinden biri olan kayısı kurutma dönemi başladı. Geleneksel olarak toprak damlarda yapılan kurutma işlemi, günümüzde çatı sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte farklı alanlara taşındı. Evlerinin damı olmayan vatandaşlar, bahçelerine kurdukları tahta platformlar ya da serdikleri kartonlar üzerine kayısılarını yayarak kurutma sürecini sürdürüyor.

Ağaçlar Taştı, Tepsiler Doldu! Güneşte Yakıyorlar, Kilosunu 300 TL'ye Satıyorlar - Resim : 1

AŞIRI SICAKLARDA GÜNDÜZDEN KAÇIP SERİNLİĞİ BEKLİYORLAR

Yöre halkı, temmuz ortasında başlayıp ağustos sonuna kadar devam eden kurutma sürecini, yoğun sıcaklar nedeniyle sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde gerçekleştiriyor. Hem ev ihtiyaçlarını karşılamak hem de satış yaparak gelir elde etmek isteyen vatandaşlar, bu dönemi verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Ağaçlar Taştı, Tepsiler Doldu! Güneşte Yakıyorlar, Kilosunu 300 TL'ye Satıyorlar - Resim : 2

"GEVAŞ'TA AĞAÇLAR MEYVEDEN EĞİLİYOR"

Gevaş’ta yaşayan Osman İdiz, bu yıl kayısı hasadının oldukça bereketli geçtiğini belirterek, "Bu sene meyve bolluğu çok yüksek. Türkiye’nin başka yerlerinde bu kadar kayısı yoktur belki ama Gevaş’ta ağaçların dalları neredeyse kırılacak kadar dolu" dedi.

Ağaçlar Taştı, Tepsiler Doldu! Güneşte Yakıyorlar, Kilosunu 300 TL'ye Satıyorlar - Resim : 3

İdiz, kayısı kurutma sürecinin önce ağaçların silkelenmesiyle başladığını, ardından yere düşen meyvelerin toplanıp kurutulacak alanlara serildiğini anlattı. Kurutmanın, öğle sıcağından kaçınılarak daha serin saatlerde yapıldığını vurguladı.

KİLOSU 300 TL’YE SATILIYOR

Ağaçlar Taştı, Tepsiler Doldu! Güneşte Yakıyorlar, Kilosunu 300 TL'ye Satıyorlar - Resim : 4

Yılda yaklaşık 300 kilo kayısı kuruttuğunu ifade eden İdiz, büyük kısmını yakınlarına ve misafirlerine dağıttığını söyledi. "Bana 50 kilo bile kalmıyor" diyen İdiz, kayısıları reçel, pestil ve komposto yapımında değerlendirdiklerini, çekirdeklerini ise satarak değerlendirdiklerini aktardı. Piyasada kuru kayısının kilosunun 300 TL’ye kadar alıcı bulduğunu da sözlerine ekledi.

"GÜNEŞTE YANANLAR ŞEKERE İYİ GELİYOR"

Ağaçlar Taştı, Tepsiler Doldu! Güneşte Yakıyorlar, Kilosunu 300 TL'ye Satıyorlar - Resim : 5

Kurutulan bazı kayısıların güneş altında yanarak farklı bir aromaya sahip olduğunu söyleyen İdiz, halk arasında bu tanelerin şeker hastalığına iyi geldiğine dair bir inanış olduğunu paylaştı. Aynı şekilde, acı çekirdeklerin de şeker hastalarına faydalı olduğuna dair bilgiler bulunduğunu aktardı.

Van’da geleneksel üretimin sürdürüldüğü kayısı kurutma dönemi, hem geçmişin izlerini taşıyor hem de güncel ihtiyaçlara uygun şekilde değişmeye devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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