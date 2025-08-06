Yeni Modeller Geliyor! 2026’da Piyasaya Sürülecek En İyi Otomobillerin TL Fiyatları Belli Oldu! Araç Alacaklar Bu Listeye Baksın

2026'da piyasaya sürülecek yeni modeller belli oldu. Elektrikli, hibrit ve benzinli seçeneklerle öne çıkan araçlar arasında Alfa Romeo'dan Lamborghini'ye kadar dikkat çeken birçok model yer alıyor. İşte 2026’da yollarda olması beklenen en iyi otomobiller...

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Yeni Modeller Geliyor! 2026’da Piyasaya Sürülecek En İyi Otomobillerin TL Fiyatları Belli Oldu! Araç Alacaklar Bu Listeye Baksın
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Küresel otomotiv pazarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ederken, 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan en dikkat çekici otomobiller belli oldu. Elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motor seçenekleriyle gelen bu modeller tasarımları, performansları ve teknolojileriyle şimdiden merak uyandırıyor.

Pandemi sonrası üretim hızını artıran otomobil devleri, yeni modelleriyle pazardaki rekabeti kızıştırıyor. Tamamen elektrikli planlarını revize eden markalar ise hibrit ve yeni nesil içten yanmalı motorlara yönelmeye başladı. 2026’da piyasaya çıkması planlanan en dikkat çekici araçlar arasında spor modellerden SUV’lara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

2026 YILINDA BEKLENEN ÖNE ÇIKAN MODELLER

Alfa Romeo Stelvio (Tahmini fiyat: 50.000 $ → 1.650.000 TL)
Alfa Romeo, elektrikli planlarından geri adım atarak Stelvio'yu benzinli ve hibrit seçeneklerle sunmaya hazırlanıyor. Jeep Wagoneer S ile aynı platformu paylaşacak olan Stelvio, BMW iX3 ve Mercedes-Benz GLC ile rekabet edecek.

Bentley Urban SUV (Tahmini fiyat: 150.000 $ → 4.950.000 TL)
Bentley, Bentayga’nın küçük ve elektrikli bir versiyonunu yollara çıkarmaya hazırlanıyor. “Kentsel SUV” olarak anılan bu modelin 2026’da tanıtılması ve 2027’nin başında satışa sunulması bekleniyor.

BMW 3 Serisi / EV (Tahmini fiyat: 50.000 $ → 1.650.000 TL)
BMW, ikonik 3 Serisi’ni hem içten yanmalı hem de tamamen elektrikli versiyonlarla yeniden sunacak. Neue Klasse konseptinden ilham alan yeni tasarımıyla dikkat çekecek.

Genesis GV90 (Tahmini fiyat: 100.000 $ → 3.300.000 TL)
Genesis, elektrikli SUV segmentindeki varlığını GV90 modeliyle güçlendirmeye hazırlanıyor. Üç sıralı ve tam boyutlu bu amiral gemisi model, şıklık ve konforu bir arada sunacak.

Yeni Modeller Geliyor! 2026’da Piyasaya Sürülecek En İyi Otomobillerin TL Fiyatları Belli Oldu! Araç Alacaklar Bu Listeye Baksın - Resim : 1

Lamborghini Revuelto SV (Tahmini fiyat: 750.000 $ → 24.750.000 TL)
V-12 hibrit motoruyla donatılmış bu süper otomobil, hiper otomobil sınıfına göz kırpıyor. 1.001 beygir gücüne ulaşması beklenen araç, agresif tasarımıyla da dikkat çekecek.

Mazda Rotary Spor Araba (Tahmini fiyat: 50.000 $→ 1.650.000 TL)
Mazda, RX-7'nin ruhunu taşıyan yeni döner motorlu spor otomobilini 2026 sonunda tanıtmayı planlıyor. Iconic SP konsepti temel alınarak geliştiriliyor.

Mercedes-AMG GT XX (Tahmini fiyat: 150.000 $→ 4.950.000 TL)
Tamamen elektrikli güç aktarma sistemiyle gelecek olan AMG GT XX, 1.341 beygir gücünde olacak. "Dört kapılı süper otomobil" olarak lanse edilen model, 373 km/s azami hıza ulaşacak.

Porsche 718 Boxster / Cayman EV (Tahmini fiyat: 80.000 $→ 2.640.000 TL)
Porsche, elektrikli spor otomobil segmentine giriş yapıyor. Gecikmelere rağmen 718 serisinin elektrikli versiyonları yolda.

Porsche Cayenne EV (Tahmini fiyat: 100.000 $→ 3.300.000 TL)
Porsche, Cayenne modelini tamamen elektrikli hale getiriyor. PPE mimarisine sahip olacak bu model, yaklaşık 600 beygir gücünde olacak.

Rivian R2 (Tahmini fiyat: 45.000 $→ 1.485.000 TL)
Rivian, daha kompakt bir elektrikli SUV ile ürün yelpazesini genişletiyor. R2, uygun fiyatlı ve şehir içi kullanıma yönelik yapısıyla dikkat çekiyor.

Toyota FJ Cruiser (Tahmini fiyat: 40.000 $→ 1.320.000 TL)
FJ Cruiser, tamamen elektrikli olarak gelmeyecek. Yeni nesil modelin lansmanı 2027’ye sarkabilir, ancak tanıtımı 2026’da yapılacak.

Toyota RAV4 (Yeni Nesil) (Tahmini fiyat: 34.000 $→ 1.122.000 TL)
Altıncı nesil RAV4 yalnızca hibrit seçeneklerle sunulacak. GR Sport versiyonu seriye ilk kez katılıyor ve plug-in hibrit seçenekler de yeniden satışta olacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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