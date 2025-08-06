Yastık Altındaki Altınlar İçin Alarm! İslam Memiş Kuyumcu Tuzağını Anlattı! Bu Yatırım Yöntemi Tamamen Yasak

BÜTÜN VARLIĞINIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ

Memiş, bu modelin tehlikelerine dikkat çekerek önemli bir örnek de paylaştı:

"Elinizde 2 milyon liralık altın var diyelim. Aylık 50 bin lira kazanç sözü alıyorsunuz. Birkaç ay bu ödeme düzenli geliyor. Ama sistem çöktüğü anda tüm birikiminiz bir gecede yok olabilir. Bu büyük bir risk."

"KUYUMCULARIN EMANET ALMASI YASAK"

Altınlarını kuyumcuya emanet edenlerin ciddi bir yasal boşluğa girdiğini hatırlatan Memiş, sektörün Ticaret Bakanlığı’na bağlı olduğunu ve hiçbir kuyumcunun altın emanet etme yetkisinin bulunmadığının altını çizdi. Memiş, "Bu durum açıkça yasaktır. Getiri vaadiyle yapılan işlemler yasal değil ve güvenilirlikten uzaktır. Vatandaşlarımız bu tür vaatlere kanmamalı." diye konuştu.