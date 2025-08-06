Yastık Altındaki Altınlar İçin Alarm! İslam Memiş Kuyumcu Tuzağını Anlattı! Bu Yatırım Yöntemi Tamamen Yasak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altınlarını yüksek kazanç vaadiyle kuyumculara emanet eden yatırımcıları uyardı. "Kuyumcuların emanet alması yasak, bu sistem yasal değil" diyen Memiş, tüm birikimlerin bir gecede yok olabileceğini belirtti.
Kaynak: A Haber
Son dönemde bazı kuyumcuların altın karşılığında yüksek kazanç vaadiyle vatandaşlardan emanet aldığı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Artan şikayetler ve iflas eden kuyumcu haberlerinin artması, altın yatırımcılarını tedirgin ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten sert bir uyarı geldi. Tüm birikiminiz bir gecede yok olabilir diyen Memiş, kuyumcunun emanet alma hakkının olmadığını ve bu tarz yatırım yönteminin tamamen yasak olduğunun altını çizdi.
"TAMAMEN GÜVENSİZ VE YASAL DEĞİL"
Memiş, bazı kuyumcuların yatırımcılara "Altınını bırak, sana aylık kazanç sağlayayım" teklifinde bulunduğunu belirtti. Bu sistemin aslında yasal olmayan bir "tefecilik" modeli olduğunu vurgulayan Memiş, "Vatandaş altınını bozdurup bankaya koysa belirli bir faiz getirisi var. Ancak kuyumcu daha yüksek oran teklif edince insanlar cazip buluyor. Fakat bu sistem tamamen güvensiz ve yasal değil. Getiri alma umuduyla altınınızı teslim ediyorsunuz ama günün sonunda büyük kayıplar yaşayabilirsiniz." dedi.
"BU SİSTEMİN ADI AÇIKÇA TEFECİLİK"
Memiş, vatandaşların bu tarz sistemlere bilinçli olarak katıldığını ve ortada iki taraflı bir aldatmaca bulunduğunu savundu. Memiş, "'Ben yiyemedim, sen ye' mantığıyla hareket ediyorlar. Yastık altındaki altınlar, mahalle kuyumcusuna teslim ediliyor. Kuyumcu da dolandırıp gidiyor. Bu durumda mağduriyetten söz edilemez. Yıllardır uyarıyoruz. Kimseye güvenmeyin. Bu sistemin adı açıkça tefecilik. Herkes kendi malına sahip çıkmalı." açıklamasında bulundu.
BÜTÜN VARLIĞINIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ
Memiş, bu modelin tehlikelerine dikkat çekerek önemli bir örnek de paylaştı:
"Elinizde 2 milyon liralık altın var diyelim. Aylık 50 bin lira kazanç sözü alıyorsunuz. Birkaç ay bu ödeme düzenli geliyor. Ama sistem çöktüğü anda tüm birikiminiz bir gecede yok olabilir. Bu büyük bir risk."
"KUYUMCULARIN EMANET ALMASI YASAK"
Altınlarını kuyumcuya emanet edenlerin ciddi bir yasal boşluğa girdiğini hatırlatan Memiş, sektörün Ticaret Bakanlığı’na bağlı olduğunu ve hiçbir kuyumcunun altın emanet etme yetkisinin bulunmadığının altını çizdi. Memiş, "Bu durum açıkça yasaktır. Getiri vaadiyle yapılan işlemler yasal değil ve güvenilirlikten uzaktır. Vatandaşlarımız bu tür vaatlere kanmamalı." diye konuştu.