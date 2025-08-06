Mor Altında Hasat Başladı! En İyisi O İlçede: Yılda 4 Kez Hasat Edilip 1500 Liradan Satılıyor, Yurt Dışından Talep Yağıyor

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Malatya’nın Arapgir ilçesinde yıllardır yetiştirilen ve 2015 yılında coğrafi işaret alarak tescillenen mor reyhan, her geçen yıl çiftçilerin yüzünü daha fazla güldürüyor. Haziran ayında toprakla buluşan bitki, sezon boyunca dört kez toplanarak üreticisine büyük gelir sağlıyor.

Yılda yalnızca bir kez ekilen mor reyhan, hem verimi hem de ekonomik değeri ile dikkat çekiyor. İlçede kurulan işleme tesislerinde çay, şerbet, kolonya ve sabun gibi pek çok ürüne dönüştürülen reyhanın kuru kilogram fiyatı 1.500 TL’ye kadar çıkıyor.

500 DEKARDA TONLARCA ÜRETİM YAPILIYOR

Arapgir Belediyesi ile üretici birliklerinin iş birliğiyle yaklaşık 500 dekarlık alanda üretimi yapılan mor reyhanda, bu yıl 2.500 ton yaş ürün, 100 ton da kuru ürün elde edilmesi bekleniyor. Reyhanın değerlendirme alanı oldukça geniş: Reçelinden gazozuna, sabunundan kozmetiğine kadar pek çok sektöre ham madde sağlıyor.

'YALNIZCA ARAPKİR'DE YETİŞİYOR'

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir’e özgü reyhanın kalitesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin birçok yerinde fesleğen benzeri bitkiler reyhan adıyla yetiştiriliyor ama bu içerikte ve aromada bir reyhan sadece Arapgir’de üretilebiliyor. ‘Sağlığınız için reyhan için’ sloganıyla yola çıktık, bu ürünü ticari hale getirdik. Her geçen gün ürün yelpazemiz genişliyor, pazar büyüyor ve üretici daha fazla kazanç sağlıyor.

ALIM GARANTİSİYLE ÜRETİCİSİNE KAZANDIRIYOR

2015 yılından bu yana alım garantili olarak üretimi teşvik edilen mor reyhan, çiftçiler için güvenli bir gelir kapısı oldu. Belediye tarafından yaş reyhan için 30 TL’lik taban fiyat uygulanırken, kurutulmuş ürünün kilogramı piyasada 1.500 TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.

YURT DIŞINDAN TALEP YÜKSEK

Aroması ve sağlık açısından sunduğu faydalarla dikkat çeken mor reyhan, sadece yurt içinde değil yurt dışında da yoğun ilgi görüyor. Almanya, Japonya, İngiltere ve ABD başta olmak üzere birçok ülkeye ürün gönderildiğini belirten Cömertoğlu, özellikle reyhan şerbeti, gazozu ve reçelinin dış pazarda öne çıktığını söyledi. Reyhan ayrıca kolonya, krem, lokum ve badem şekeri gibi ürünlerde de kullanılıyor.

Kaynak: AA