BYD Bomba Modeli Piyasaya Sürdü: İşler Fena Karışacak

Çin merkezli otomotiv devi BYD, hibrit SUV segmentine yeni bir soluk getirecek modeli Denza B8’i tanıttı. Tam boyutlu plug-in hibrit olarak geliştirilen bu yeni araç, ilk olarak Çin’de tanıtıldıktan sonra Afrika ve Orta Doğu pazarları için sahneye çıktı.

Son Güncelleme:
BYD Bomba Modeli Piyasaya Sürdü: İşler Fena Karışacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

1 Ağustos’ta düzenlenen “2025 Orta Doğu ve Afrika Medya Turu” kapsamında BYD’nin Zhengzhou’daki üretim tesisinde görücüye çıkan Denza B8, Suudi Arabistan, Güney Afrika, BAE ve Fas’tan gelen gazetecilerin ilgi odağı oldu. Şirket, bu etkinlikte Denza B5 ile birlikte B8 modelini de resmi olarak tanıttı.

BYD Bomba Modeli Piyasaya Sürdü: İşler Fena Karışacak - Resim : 1

Çin pazarında "Fang Cheng Bao Bao 8" adıyla bilinen model, globalde Denza B8 olarak yola çıkıyor. BYD, uluslararası stratejisi doğrultusunda FCB (Fang Cheng Bao) markasını Denza çatısı altında birleştirerek üst segment modelleri küresel pazarlara sunmaya başladı. Daha önce Avustralya'da Denza B5 adıyla test edilen ilk FCB modeli, şimdi de B8 ile devam ediyor.

Denza B8, dikkat çekici dış tasarımıyla göz dolduruyor. Geniş tamponlar, yüksek kaput çizgisi, karartılmış radyatör ızgarası ve gömme kapı kolları gibi detaylarla araç, güçlü bir SUV duruşu sergiliyor. Tavana entegre LiDAR sensörleri ve ön tamponda sis farları da gelişmiş teknoloji vurgusunu öne çıkarıyor.

İÇ TASARIM DETAYLARI

B8'in kabininde altı ve yedi koltuklu versiyon seçenekleri yer alıyor. İç mekânda üç ayrı ekran yerleştirilmiş: Direksiyonun arkasında 12,3 inçlik dijital gösterge paneli, orta konsolda 17,3 inçlik büyük ekran ve ön yolcu için 12,3 inçlik ikinci bir ekran bulunuyor. Dört kollu direksiyon simidinde Denza logosu yer alıyor.

BYD Bomba Modeli Piyasaya Sürdü: İşler Fena Karışacak - Resim : 2

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Denza B8, 2.0 litrelik içten yanmalı motorun yanı sıra çift elektrik motoruyla desteklenen plug-in hibrit bir sisteme sahip. Toplamda 550 kW (yaklaşık 737 beygir gücü) üretebilen bu SUV, 0’dan 100 km/s hıza sadece 4,8 saniyede ulaşabiliyor.

Aracın batarya kapasitesi 36,8 kWh LFP (Lityum Demir Fosfat) olarak açıklanırken, tam elektrikli sürüş menzili 100 kilometreye ulaşıyor. Karma menzil ise 1.200 kilometreye kadar çıkıyor. Ayrıca kar, çamur, kum, dağ ve su geçişi gibi çok çeşitli sürüş modlarıyla zorlu araziler için üstün performans sunuyor.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE KÜRESEL SATIŞ

BYD yetkilileri, Denza B8’in yılın üçüncü çeyreğinde Afrika ve Orta Doğu pazarlarında satışa sunulacağını açıkladı. Bu yeni modelle şirket, üst segment SUV pazarında rekabeti kızıştırmayı hedefliyor.

Türk Sanayi Devine Konkordato Mühleti: Mahkemeden Kritik KararTürk Sanayi Devine Konkordato Mühleti: Mahkemeden Kritik KararEkonomi

Tesla Türkiye'de Yeniden Piyasaya Sürdü! Fiyat Listesi Tümden DeğiştiTesla Türkiye'de Yeniden Piyasaya Sürdü! Fiyat Listesi Tümden DeğiştiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
BYD Fiyat
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Hasretine Son Vermek İstiyor! İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord Karşısında Çıkaracağı İlk 11... Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Hasretine Son Vermek İstiyor
Mehmet Şimşek'ten Çok Net Enflasyon Mesajı! 'Geçit Yok' Dedi, Kırmızı Çizgiyi Açıkladı Mehmet Şimşek'ten Çok Net Enflasyon Mesajı
Tırnaktan Başlıyor, Vücudu Hızla Yayılıyor! Göz Ardı Etmeyin: Evde Tedavi Edilebiliyor Tırnaktan Başlıyor, Vücudu Hızla Yayılıyor! Göz Ardı Etmeyin: Evde Tedavi Edilebiliyor
TOKİ'den 10 Bin TL'ye Ucuza Ev Sahibi Olma Fırsatı: 56 İlde Düğmeye Basıldı TOKİ'den 10 Bin TL'ye Ucuza Ev Sahibi Olma Fırsatı: 56 İlde Düğmeye Basıldı
ÇOK OKUNANLAR
Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak
Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu
Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz... Binlerce Kişinin Bu Uygulamadan Haberi Bile Yok Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz...
Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle! Bakan Yardımcısı 4 Diplomasını Sildi Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle
Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı