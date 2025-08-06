BYD Bomba Modeli Piyasaya Sürdü: İşler Fena Karışacak

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1 Ağustos’ta düzenlenen “2025 Orta Doğu ve Afrika Medya Turu” kapsamında BYD’nin Zhengzhou’daki üretim tesisinde görücüye çıkan Denza B8, Suudi Arabistan, Güney Afrika, BAE ve Fas’tan gelen gazetecilerin ilgi odağı oldu. Şirket, bu etkinlikte Denza B5 ile birlikte B8 modelini de resmi olarak tanıttı.

Çin pazarında "Fang Cheng Bao Bao 8" adıyla bilinen model, globalde Denza B8 olarak yola çıkıyor. BYD, uluslararası stratejisi doğrultusunda FCB (Fang Cheng Bao) markasını Denza çatısı altında birleştirerek üst segment modelleri küresel pazarlara sunmaya başladı. Daha önce Avustralya'da Denza B5 adıyla test edilen ilk FCB modeli, şimdi de B8 ile devam ediyor.

Denza B8, dikkat çekici dış tasarımıyla göz dolduruyor. Geniş tamponlar, yüksek kaput çizgisi, karartılmış radyatör ızgarası ve gömme kapı kolları gibi detaylarla araç, güçlü bir SUV duruşu sergiliyor. Tavana entegre LiDAR sensörleri ve ön tamponda sis farları da gelişmiş teknoloji vurgusunu öne çıkarıyor.

İÇ TASARIM DETAYLARI

B8'in kabininde altı ve yedi koltuklu versiyon seçenekleri yer alıyor. İç mekânda üç ayrı ekran yerleştirilmiş: Direksiyonun arkasında 12,3 inçlik dijital gösterge paneli, orta konsolda 17,3 inçlik büyük ekran ve ön yolcu için 12,3 inçlik ikinci bir ekran bulunuyor. Dört kollu direksiyon simidinde Denza logosu yer alıyor.

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Denza B8, 2.0 litrelik içten yanmalı motorun yanı sıra çift elektrik motoruyla desteklenen plug-in hibrit bir sisteme sahip. Toplamda 550 kW (yaklaşık 737 beygir gücü) üretebilen bu SUV, 0’dan 100 km/s hıza sadece 4,8 saniyede ulaşabiliyor.

Aracın batarya kapasitesi 36,8 kWh LFP (Lityum Demir Fosfat) olarak açıklanırken, tam elektrikli sürüş menzili 100 kilometreye ulaşıyor. Karma menzil ise 1.200 kilometreye kadar çıkıyor. Ayrıca kar, çamur, kum, dağ ve su geçişi gibi çok çeşitli sürüş modlarıyla zorlu araziler için üstün performans sunuyor.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE KÜRESEL SATIŞ

BYD yetkilileri, Denza B8’in yılın üçüncü çeyreğinde Afrika ve Orta Doğu pazarlarında satışa sunulacağını açıkladı. Bu yeni modelle şirket, üst segment SUV pazarında rekabeti kızıştırmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi