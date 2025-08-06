Piyasalarda Deprem: Sert Düşüş Başladı! Yatırımcı Kaçıyor, Panik Satışlar Durdurulamıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Temmuz ayında tarihi rekor seviyesine ulaşarak 123 bin doları gören Bitcoin (BTC), son günlerde düşüş trendine girdi. Özellikle ABD'de yeniden gündeme gelen resesyon ihtimali, kripto para piyasalarında satış baskısını artırdı. Son dört işlem gününde Bitcoin’den toplam 1 milyar 370 milyon dolara yakın çıkış gerçekleşti. Bu gelişme yatırımcılarda endişe yaratırken, "BTC düşmeye devam eder mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

BTC 113 BİN DOLAR SEVİYESİNDE TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

6 Ağustos 2025 itibarıyla Bitcoin, 113 bin 500 dolar bandında denge arayışını sürdürüyor. Güne yüzde 0,45'lik bir kayıpla başlayan BTC, son haftalardaki inişli çıkışlı seyrine devam ediyor. 23 Temmuz’da görülen 123 bin dolarlık zirveden bu yana kademeli bir düşüş gözlenirken, analistler şu anki seviyelerin teknik olarak kritik olduğunu belirtiyor.

FİBO DESTEKLERİ TAKİPTE

Uzmanlara göre, 22 Haziran-14 Temmuz arasındaki güçlü yükseliş trendinin ardından gelen bu düşüş, teknik olarak bir düzeltme hareketi olabilir. Teknik analizde öne çıkan FİBO 0,38 seviyesi olan 113 bin 500 dolar, şu anda ana destek noktası olarak izleniyor. Eğer bu seviye kırılırsa, sıradaki destekler sırasıyla 112 bin 600 dolar (50 günlük ortalama) ve 110 bin 700 dolar olarak gösteriliyor.

YATIRIMCILAR TEDİRGİN! SATIŞLAR HIZLANDI

Son dört günde Bitcoin’den gerçekleşen para çıkışları dikkat çekici boyutlara ulaştı. Geçtiğimiz perşembe günü 114,8 milyon dolar, cuma günü ise 812,3 milyon dolar değerinde çıkış olurken; bu hafta pazartesi günü 323,5 milyon dolar, salı günü ise 118,8 milyon dolarlık satış işlemi kaydedildi. Toplamda yaklaşık 1,37 milyar dolarlık çıkış, yatırımcıların kar realizasyonu veya panik satışı yaptığını gösteriyor.

PİYASADA YÖN ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Kripto para piyasalarında dalgalı seyir devam ederken, yatırımcılar belirsizliğin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Teknik analizde öne çıkan desteklerin çalışıp çalışmayacağı ve makroekonomik gelişmelerin yönü belirleyeceği vurgulanıyor. Özellikle ABD’den gelecek yeni ekonomik veriler, kripto para piyasasının seyrini doğrudan etkileyebilir.

Kaynak: Haber Merkezi