Kış Meyveleri Cep Yakacak! Elmanın Kilosu 100 TL'nin Altına İnmeyecek

Nisanda yaşanan zirai don tarımda büyük zarara yol açarken, üreticiden kış meyveleri için de kötü haber geldi. Elmanın kilosunun en az 100 TL olacağı belirtildi.

Kış Meyveleri Cep Yakacak! Elmanın Kilosu 100 TL'nin Altına İnmeyecek
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Nisanda yaşanan zirai don üretimi vurdu. Yaz meyvelerinin fiyatı cep yaktı. Uzmanlar, aynı durumun kış meyveleri için de geçerli olacağı konusunda uyarılarda bulundu. En çok tüketilen meyveler arasında yer alan elmanın da kilosunun 100 liradan aşağı satılamayacağı belirtildi.

Vatandaş et almakta zorlanırken, zirai don ile birlikte meyvelerin de fiyatları ateş pahasına çıktı.

NTV’de yer alan habere göre, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan zirai donun Kayseri-Niğde-Karaman hattını çok kötü vurduğunu kaydetti.

Elmada büyük zarar yaşanırken bahçelerde alım fiyatlarının çok yükseldiğini kaydeden Tavşan, “Dalda 35-40 liradan alınıyor. Öyle gözüküyor ki önümüzedeki dönemde elma biraz yüksek fiyatlı olacak tüketici için” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: NTV

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