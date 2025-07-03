Ünlü Meyve Suyunun İçinden Çıktı: Marketlerden Tek Tek Toplatılıyor

Hollanda’da satışta olan Hero markalı elma suyu ürünleri, içeriğinde bulunmaması gereken kafein tespit edilmesi nedeniyle geri çağrıldı. Uzmanlar, tüketicileri uyararak bu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirtti.

Normalde kafein içermemesi gereken Hero elma suyu, belirli bir üretim partisinde yaşanan içerik sorunu nedeniyle Hollanda genelinde piyasadan toplatılıyor. Geri çağırma kararı, hem üretici firma hem de gıda güvenliği otoriteleri tarafından doğrulandı.