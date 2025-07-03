Ünlü Meyve Suyunun İçinden Çıktı: Marketlerden Tek Tek Toplatılıyor
Hero markasına ait elma sularında bulunmaması gereken kafein tespit edildi. Hollanda'da satılan ve belirli parti koduna sahip ürünler piyasadan toplatılırken, uzmanlar bu kutuların kesinlikle tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda’da satışta olan Hero markalı elma suyu ürünleri, içeriğinde bulunmaması gereken kafein tespit edilmesi nedeniyle geri çağrıldı. Uzmanlar, tüketicileri uyararak bu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirtti.
Normalde kafein içermemesi gereken Hero elma suyu, belirli bir üretim partisinde yaşanan içerik sorunu nedeniyle Hollanda genelinde piyasadan toplatılıyor. Geri çağırma kararı, hem üretici firma hem de gıda güvenliği otoriteleri tarafından doğrulandı.
HANGİ ÜRÜNLER RİSKLİ?
Geri çağırma kararı, 250 ml’lik Hero Elma Suyu kutularından;
Parti numarası: 0006008528
Zaman aralığı: 02:22 ile 03:03
Son tüketim tarihi: 28 Nisan 2026 olan ürünleri kapsıyor.
Yetkililer, bu partiye ait bazı kutuların yanlışlıkla kafein içerebileceğini ve bu durumun ürünün normal formülasyonuna aykırı olduğunu belirtti.
TÜKETMEYİN, GERİ GÖTÜRÜN
Geri çağırma kapsamındaki ürünler yalnızca toptancılarda satılmış olsa da, bazı kutuların son tüketicilere ulaşmış olabileceği uyarısı yapıldı. Yetkililer, bu ürünlere sahip olan tüketicilere ürünü kesinlikle tüketmemeleri ve satın aldıkları noktaya iade etmeleri çağrısında bulundu.