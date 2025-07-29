Florida'yı Pembe Kabus Sardı! Göründüğü Kadar Masum Değil, Çıplak Elle Dokunan Yanıyor...

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Florida’nın sulak alanları son zamanlarda dikkat çeken pembe lekelerle kaplanıyor. Ancak bu rengarenk görüntü, sandığınız gibi doğanın sevimli bir oyunu değil, ciddi bir ekolojik tehdidin ayak sesleri. Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC), bu yapışkan ve parlak pembe kümelerin Güney Amerika kökenli istilacı elma salyangozlarına ait yumurtalar olduğunu ve acilen yok edilmeleri gerektiğini açıkladı.

İstilacı elma salyangozları, hızla çoğalabilen, saldırgan beslenme alışkanlıklarına sahip bir tür. Yumurtadan çıktıktan sonra yerel su bitkilerini yiyerek balıkların, kuşların ve hatta su kalitesinin dengesini alt üst ediyorlar. Florida’nın 67 ilçesinden 38’inde tespit edilen bu salyangozlar, 2013'ten bu yana en az 29 farklı su havzasına yayılmış durumda.

'ÇIPLAK ELLE DOKUNMAYIN' UYARISI

Bu salyangozların bıraktığı yumurtalar sadece ekosisteme değil, insan sağlığına da tehdit oluşturuyor. Yumurtaları saran sümüksü madde, çıplak elle temas edildiğinde göz, ağız ve burun yoluyla enfeksiyona neden olabilecek zararlı bakteri ve parazitler taşıyabiliyor. Bu yüzden FWC, halkı yumurtalara çıplak elle dokunmamaları ve koruyucu ayakkabılarla tamamen ezerek imha etmeleri konusunda uyardı.

Bu salyangozların çoğunlukla evcil hayvan ticaretiyle ABD’ye girdiği tahmin ediliyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na göre, istilacı türlerden bazıları tek seferde 800 ila 2000 arasında yumurta bırakabiliyor. Üstelik suya düşseler bile yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Bu nedenle tek çözüm, yumurta kümelerini bulduğunuz yerde ezip yok etmek.