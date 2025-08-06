Dolar Zenginleri O Bölgeye Göz Dikti, Yatırımın Yeni Adresi Oldu! Tapusu Olan Köşeyi Döndü

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Küresel servet sahipleri yatırım tercihlerinde önemli bir rota değişikliği yapıyor. Uzun yıllardır ikinci ev yatırımlarında Londra başı çekerken, son veriler artık bu trendin geride kaldığını gösteriyor. Ultra zenginler, ikinci evlerini Avrupa’dan çıkarıp rotayı Amerika’ya, özellikle de Miami’ye çeviriyor.

Bilgi hizmetleri firması Altrata’nın yayımladığı “2025 Lüks Konut Raporu”na göre, net serveti 30 milyon doların üzerinde olan ultra yüksek gelirli bireyler (UHNW), ikinci ev yatırımları için en çok Miami’yi tercih ediyor. Rapora göre, sadece bu gruba ait 13 binin üzerinde ikinci ev kentin sınırları içinde bulunuyor.

Miami, yalnızca Amerika'da değil, küresel çapta da en çok tercih edilen ikinci ev merkezlerinden biri haline geldi. Beauchamp Estates'in yayımladığı “2025 Londra’daki Milyarder Alıcılar” analizine göre, Londra’daki lüks konut sahiplerinin büyük kısmı, mülklerini satarak yatırımlarını ABD’ye taşıyor. Rapora göre zengin alıcıların %70’inden fazlası Avrupa’dan çıkıyor.

VERGİ AVANTAJI VE SAHİL YAŞAMI CEZBETTİ

Emlak uzmanı Maria Kuzina, Miami’nin düşük vergi oranları ve sahil yaşam tarzının yatırımcılar için büyük avantaj sunduğunu ifade ediyor. Güneşli havası, denize yakınlığı ve vergi kolaylıklarıyla öne çıkan kent, İngiliz yatırımcılar başta olmak üzere dünya genelinden yüksek gelir grubunun ilgisini çekiyor.

Kentteki sahil bölgelerinde satılan evlerin çoğu, ikinci veya üçüncü konut olarak alınıyor. Özellikle manzaralı rezidanslar ve su kenarındaki lüks villalar yoğun ilgi görüyor.

TALEPTE HANGİ ÖZELLİKLER ÖNE ÇIKTI?

Miami merkezli gayrimenkul danışmanı Jay Batra, bölgede yabancı yatırımcılar arasında en büyük payın Kolombiya, Brezilya, Rusya ve Kanada vatandaşlarına ait olduğunu belirtiyor. Batra’ya göre, lüks dairelerde sunulan havuz, spa, spor salonu gibi olanaklar yatırımcıları cezbediyor. Villalarda ise geniş bahçeler, özel havuzlar ve mahremiyet ön plana çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi