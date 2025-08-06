Altının Ateşi Fitilin Ucunda: Bir Dokunuş Piyasaları Altüst Edecek! Yatırımcısı Heyecanla Bekliyor

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Küresel piyasalarda belirsizlik sürerken, altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. ABD’de ekonomik yavaşlamaya işaret eden son veriler, güvenli liman olarak görülen altına ilgiyi artırırken, faiz indirimi beklentileri de bu eğilimi güçlendiriyor. Şubat ayından bu yana yukarı yönlü bir seyir izleyen altın, son dört işlem gününde yüzde 3’ü aşan bir değer artışıyla dikkat çekti.

ASYA PİYASALARINDA DENGE ARAYIŞI

Haftaya 3.381 dolardan başlayan ons altın, gün içinde 3.373 dolar seviyesine kadar gerilerken en yüksek 3.385 doları test etti. Sabah saatleri itibarıyla 3.374 dolardan işlem görüyor. Yatırımcılar, ABD’den gelecek yeni ekonomik verileri ve merkez bankası açıklamalarını yakından takip ediyor.

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirimi kararı alacağına dair beklentiler piyasaları yönlendiriyor. Faiz indirimi ihtimali şu an yüzde 90 seviyelerinde fiyatlanıyor. Düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altın gibi varlıkların cazibesini artırıyor. Bu nedenle Fed'in alacağı karar, değerli metalin yönü açısından kritik öneme sahip.

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Jeopolitik riskler, ticaret gerilimleri ve dolara olan güvenin zayıflaması, yatırımcıları altın gibi geleneksel güvenli limanlara yönlendiriyor. Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 30 prim yapan altın, nisan ayında ulaştığı 3.500 dolarlık rekor seviyeye yeniden yaklaşmak için güçlü bir destek arıyor.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yurtiçi piyasada gram altın 4.419 TL seviyesinden haftaya başladı. Gün içerisinde en düşük 4.411 TL, en yüksek 4.427 TL seviyeleri test edilirken, şu dakikalarda 4.412 TL'den işlem görüyor.