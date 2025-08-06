Ev Hayali Kuranlar Dikkat! Konut Alımında Yeni Formül Masada: Faizsiz Peşinatsız 4 Yılda Ev Sahibi Olun

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Ev hayali kuranlar dikkat! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" ile birlikte kolay bir şekilde ev sahibi olabilirsiniz.

Küçük yatırımcıların gayrimenkul projelerine düşük tutarlarla ortak olabilmesine imkan tanıyan alternatif bir yatırım modeli olarak öne çıkan gayrimenkul sertifikası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından; peşinat ve kredi gibi yükümlülükleri tercih etmeyen, farklı gelir gruplarından vatandaşların konut sahibi olabilmesini sağlamak amacıyla devreye alındı. Halka arz fiyatı 7,59 lira olarak belirlenen ve talep toplama süreci 4 Ağustos'ta başlayan Damla Kent projesine ait sertifikalar, yüzde 25 indirimle halka arz ediliyor.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, gayrimenkul sertifikasına ve talep toplama sürecine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu modelin ilk defa 2017'de yaklaşık 200 konutluk bir projede uygulandığını anımsatarak, "Başarılı olmuş bir model olarak görüyoruz. Proje tamamlandığında yüzde 72'sinin dairelerini aldığını, geri kalan yüzde 28'lik kısım için ise sertifika sahiplerinin değer artışından kazandığını görüyoruz." diye konuştu.

GAYRİMENKUL SERTİFAKISI İLE KOLAY YOLDAN EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

Damla Kent projesinde, 2017'deki ilk gayrimenkul sertifikası uygulamasının yatırımcılar için değerli bir tecrübe olduğunu belirten Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"O tecrübeden edindiğimiz geri bildirimler ışığında, SPK ile birlikte bugünkü modeli tasarladık. Özellikle sürekli likidite, adil piyasa yapıcılığı ve yüzde 5'lik daraltılmış fiyat marjı gibi mekanizmaları, o dönemki deneyimlerden yola çıkarak yatırımcıyı daha fazla koruyacak şekilde kurguladık. Talep toplamayla beraber ciddi bir derinliğe ilk günden ulaştık. Bu önemli konulardan bir tanesiydi. Diğer taraftan bakıldığında, gayrimenkul sertifikasında fiyat düşüşlerinin veya anlamsız artışların önüne geçmek adına da gerekli önlemleri SPK ile beraber aldık. Bu da önemli hususlardan bir tanesi. Vatandaşımız gayrimenkul sertifikası ile konuta erişmek için yeni bir enstrümana ulaşmış oluyor."

Yasir Yılmaz, Damla Kent'in, Emlak Konut'un yeni nesil şehir planlama vizyonuyla hayata geçirdiği bir proje olduğunu belirterek, "Geniş yeşil alanları, sosyal donatıları, kapalı otoparkları ve nitelikli malzeme seçimiyle, bölgedeki diğer marka projelerimizle aynı kalite standartlarında bir yaşam merkezi olarak tasarlanmıştır.' dedi.

Bu sertifika modelinde peşinat ve taksit zorunluluğunun olmadığını, faizin işletildiği bir uygulama bulunmadığını vurgulayan Yılmaz, belirli bir lot sayısına ulaşarak dairelerin alınabileceğini anlattı.

TAM 4 YILDA YENİ EVİNİZE GEÇİN

Yılmaz, halka arzda alınacak belirli bir sertifikayla sisteme dahil olan vatandaşların 4 yılda eksik lotlarını tamamlama imkanının bulunduğunu kaydederek, bu enstrümanın faiz hassasiyeti olan yatırımcılara da hitap ettiğini söyledi.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, gayrimenkul sertifikasında yatırımcılar için süreç sonunda iki net seçenek bulunduğunu belirterek, bunları şöyle açıkladı:

"Birincisi, ev sahibi olma yoludur. Bu yolda, hedefledikleri konut için gerekli sayıda sertifikayı 4 yıl içinde borsadan toplayarak tapularına kavuşabilirler. İkinci seçenek ise değer artışından kazanma yoludur. Bu yolu tercih edenler, vade sonunda ellerindeki sertifikalar karşılığında, proje tamamlandığında satılan dairelerden elde edilen gelirden paylarını alırlar. Elbette tüm yatırımcılar, bu iki yoldan birini seçene kadar sertifikalarını Borsa İstanbul'da diledikleri zaman alıp satma özgürlüğüne sahiptir.

İLK BİR AY FİYAT İSTİKRARI UYGULANACAK

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, projenin okullarıyla, camileriyle ve ticari alanlarıyla tamamının planlandığını belirterek, çağın gereklerine uygun ve vatandaşların trafiğe bulaşmadan yaşayabileceği Damla Kent'in üç metro hattına ve bir tramvay hattına yakınlığıyla dikkati çektiğini vurguladı.

Yılmaz, "Bu projenin yeşil alanlarını, donatılarını, okullarını, camilerini ve altyapısını bir bütün olarak hayata geçireceğiz." dedi.

Emlak Konut olarak projenin arkasında olduklarının altını çizen Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Bu anlamda SPK ile yürüttüğümüz süreçte buradaki bütün riskleri, sertifika değerinin düşme ihtimalini göze aldık. Gerekli likidite sağlayıcılığı ve piyasa yapıcılığı konusu izahnameye çok net şekilde girdi. Emlak Konut olarak projenin arkasında olacağız. Anlamsız artış veya düşüşler fokusumuzda olacak. Bu proje spekülasyona açık değil. Toplam derinliğe bakıldığında, bugünkü 7,59 TL değerinden 50 milyar liranın üzerine çıkan bir büyüklükten bahsediyoruz. Sürecin adil bir piyasa değeriyle devam etmesi açısından önemli hususlardan bir tanesi Borsa İstanbul'da artış ve düşüşlerde yüzde 5'lik bir makasla hareket edeceğiz. Normalde bu yüzde 10'dur, gayrimenkul sertifikasına özgü yüzde 5'e çekildi. İlk bir aylık süreçte fiyat istikrarının olmasıyla alakalı konuyu da yine izahnamemizde açıkladık."

"RAKAM GEREĞİNDEN FAZLA ARTARSA DİĞER ETAPLARI DA ARZ EDECEĞİZ"

Yasir Yılmaz, projeyi etaplar halinde yapılandırdıklarını kaydederek, "Projemizi etaplar halinde yapılandırmamızın sebebi, piyasa talebini sağlıklı bir şekilde karşılayarak piyasa derinliğini korumaktır. Bu strateji, ani fiyat boşluklarının önüne geçerek daha istikrarlı bir piyasa oluşumunu destekleyecektir." şeklinde konuştu.

HALKA ARZ FİYATINDAN 8 AĞUSTOS'A KADAR FAYDALANILABİLECEK

Yasir Yılmaz, Emlak Konut olarak konut arzı noktasında son sürat çalıştıklarını, arsa alımlarını hızlandırdıklarını, projelere devam ettiklerini ve bu noktada hızlı bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Gayrimenkul sertifikasını sadece Damla Kent projesine özgü çıkarmadıklarını dile getiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Gayrimenkul sertifikasına kurum olarak inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı projeleri bu modelle hayata geçirmeyi istiyoruz. Bu modeli vatandaşımızın gayrimenkule ulaşması için yeni ve kendi içerisinde avantajları olan bir model olarak görüyoruz. Bu anlamda hem sertifikayla alakalı yeni projelerimiz olmaya devam edecek hem önümüzdeki süreçte çok kısa vadede kampanyalar olacak hem de yeni başlayacağımız birtakım projeler olacak."

Yılmaz, vatandaşların 4-8 Ağustos'ta ilk halka arz fiyatından faydalanabileceğini belirterek, vatandaşların 43 aracı kurum vasıtasıyla gerek şubelerden gerekse mobilden alım işlemlerini hızlı bir şekilde yapabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA