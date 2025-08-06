SON DAKİKA EMEKLİ HABERİ: 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlara 3600 Günle Erken Emeklilik Fırsatı! İşte Tablo...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (ETY) düzenlemesini kaçıran kişiler için yeni bir düzenleme geliyor. Milyonlarca kişi bu haberle sevinçten havalara uçacak. 1998-2018 yılları arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar için erken emeklilik avantajları genişletildi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi bulunanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartını tamamlayanlar, yaş koşulunu yerine getirdiklerinde kısmi emeklilik hakkı kazanabiliyor. Peki erken emeklilik için gerekli şartlar neler? Kimler erken emeklilik fırsatından yararlanacak? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...