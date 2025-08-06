SON DAKİKA EMEKLİ HABERİ: 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlara 3600 Günle Erken Emeklilik Fırsatı! İşte Tablo...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1998-2018 yılları arasında sigorta girişi olanlar için erken emeklilik avantajları kapsayan yeni bir düzenleme getirdi. Askerlik ve doğum borçlanması, malulen emeklilik, kısmi emeklilik, yıpranma payı ve engelli hakları sayesinde milyonlarca çalışanın emeklilik yaşı erkene çekilebiliyor. Beklenen müjdeli haber ise sonunda geldi 3600 günle erken emeklilik fırsatı. Peki kimler erken emeklilik fırsatından yararlanacak? Kimler erken emekli olabilecek? İşte tüm detaylar.
Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (ETY) düzenlemesini kaçıran kişiler için yeni bir düzenleme geliyor. Milyonlarca kişi bu haberle sevinçten havalara uçacak. 1998-2018 yılları arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar için erken emeklilik avantajları genişletildi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi bulunanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartını tamamlayanlar, yaş koşulunu yerine getirdiklerinde kısmi emeklilik hakkı kazanabiliyor. Peki erken emeklilik için gerekli şartlar neler? Kimler erken emeklilik fırsatından yararlanacak? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...
MALULEN EMEKLİLİK HAKKI
Çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiğini sağlık raporuyla belgeleyen sigortalılar, yalnızca 1800 prim günü ile malulen emekli olabiliyor. Bu hak, ağır sağlık sorunları yaşayanlar için kritik bir güvence oluşturuyor.
YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI
Madencilik, ağır sanayi ve kimyasallar gibi riskli sektörlerde çalışanlar yıpranma payı avantajıyla ek prim kazanıyor. Bu sayede hem prim günleri hızla tamamlanıyor hem de emeklilik yaşı düşüyor.
ASKERLİK BORÇLANMASI İLE SİGORTA BAŞLANGICINI GERİ ÇEKİN
Erkek çalışanlar askerlik sürelerini borçlanarak hem prim günü kazanabiliyor hem de sigorta giriş tarihlerini geriye çekebiliyor. Bu da doğrudan daha erken emeklilik anlamına geliyor.
Kadınlara Doğum Borçlanması ve Engelli Çocuk İndirimi
Kadın çalışanlar, her çocuk için 2 yıl doğum borçlanması yapabiliyor. Bu hak en fazla 3 çocuk için geçerli olup 6 yıl ek prim avantajı sunuyor. Engelli çocuğu olan anneler ise ödedikleri primlerin %25’i kadar süreyi emeklilik yaşından düşebiliyor.
Engelli Çalışanlar İçin Vergi İndirimi ve Erken Emeklilik
Engelli raporu bulunan çalışanlar daha az primle yaş şartı olmadan emekli olabiliyor. Ayrıca vergi indirimi sayesinde emekli maaşları da yükseliyor.
Kimler Yararlanabilir?
1998-2018 arası sigorta girişi olan tüm SSK’lılar şu haklardan birini ya da birkaçını kullanarak erken emekli olabilir:
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar
3600 prim gününü tamamlayanlar
Malulen veya engelli raporu bulunanlar
Kadın çalışanlar için doğum sonrası eksik prim günleri olanlar
Askerlik süresi sigorta girişinden önce olan erkekler