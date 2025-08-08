Anlaşma Resmen İmzalandı! Emekliye Müjdeyi Bizzat Başkan Verdi: 15 Ağustos'ta Yürürlüğe Girecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emeklilere özel yeni bir kampanya başlatılıyor. Konyaaltı Belediyesi, emekli vatandaşlara yönelik Emekli Kart projesini 15 Ağustos itibarıyla hayata geçiriyor. İlçe genelinde birçok işletmenin belediye ile sözleşme imzalayarak dahil olduğu proje kapsamında emekli vatandaşlar, anlaşmalı işletmelerden indirimli olarak faydalanabilecek.

Emeklilere özel olarak uygulanan ve hayata geçirilecek 'Emekli Kart', 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında HayatPark, Gürsu ve Siteler Emekli Kahveleri ve Konyaaltı Belediyesi Halkla İlişkiler birimlerinden teslim alınabilecek.

Kartlarını teslim alan emekliler, 15 Ağustos’tan itibaren ilçe sınırları içindeki belediye anlaşmalı çeşitli işletmelerde, hizmetlerden indirimli olarak faydalanabilecek.

Belediye Emekli Kart uygulaması kapsamında ilçede faaliyet gösteren çok sayıda işletmeyle iş birliği sözleşmesi imzaladı. Özel hastaneler, diş klinikleri, optik merkezleri gibi işletmelerin yanı sıra ilçe genelinde birçok berber ve kadın kuaförü bu projeye dahil edildi. Uygulama kapsamında, kadın kuaförlerinde saç hizmetlerinde yüzde 20, berberlerde ise yine saç hizmetlerinde 200 TL’ye varan indirimler sunulacak.

Sosyal dayanışmayı arttırmak için bu adımın önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Cem Kotan, şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilik, bir insanın hayatı boyunca verdiği emeğin ardından hak ettiği bir dinlenme sürecidir. Konyaaltı Belediyesi olarak, emeklilerimizin bu süreci daha konforlu, daha sosyal ve daha huzurlu geçirebilmesi için elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Emekli Kart projesi de bu anlayışla ortaya çıktı.

Öncesinde ilçemizdeki esnaf temsilcileriyle bir araya gelerek onların görüşlerini alarak bu dayanışma modelinin nasıl daha verimli olabileceğini planladık. Bu proje sayesinde hem emeklilerimize hem de yerel esnafımıza destek vermiş olacağız.

Amacımız, emeklilerimizin yaşamını kolaylaştırmakla kalmayıp, onların toplumsal hayattaki yerlerini daha da güçlendirmek. Emekli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

