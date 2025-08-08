Dövizde Dalgalı Seyir Sürüyor: 8 Ağustos 2025’te Dolar ve Euro Ne Kadar?

Haftanın son işlem gününe girilirken döviz piyasaları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Özellikle dolar, euro ve sterlin gibi ana para birimlerinde yaşanan hareketlilik hem bireysel yatırımcıları hem de ekonomi çevrelerini yakından ilgilendiriyor. İşte 8 Ağustos 2025 Cuma günün güncel döviz rakamları…

Küresel ölçekte, ABD'nin ticaret politikalarına dair belirsizliklerin devam etmesi ve diğer ülkelere yönelik gümrük tarifeleri gibi uygulamaların küresel ekonomik büyümeye etkisi konusundaki endişeler nedeniyle döviz piyasasında yön arayışı devam ediyor. Bu durum, haftanın genelinde döviz kurlarında dalgalı bir görünüm yaratırken, yatırımcılar ise gözlerini güncel dolar, euro ve sterlin rakamlarına çevirdi.

8 Ağustos 2025 Cuma günü İstanbul serbest piyasasında dolar 40,70 TL’den, euro ise 47,56 TL seviyesinden işlem görürken, Sterlinin ise güne hafif yükselişle başladı. İşte 8 Ağustos 2025 Cuma günün güncel döviz rakamları…

8 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 40,6883

Satış 40,7050

8 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 47,4536

Satış 47,5652

8 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 54,6989

Satış 54,7969

