Piyasalar Yangın Yeri! Tek Hamle Her Şeyi Değiştirdi: Altın Fiyatlarında Rekor

ABD'den ithal altın külçelerine gümrük vergisi hamlesinin arkasından altın fiyatları rekor seviyeye ilerlemeye başladı. Gram altın güne 4 bin 447 liradan başlayarak son dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, son aylarda çoğu ülkeye ek gümrük tarifesi getirmeye karar vermesiyle küresel piyasalarda istikrarsız bir seyire neden olurken, ithal külçelere de yeni gümrük vergileri getirilmesi sonrası altın piyasası karıştı. Altın vadeli işlemlerde rekor görülürken, yeni vergilerin yanında ABD'de faiz indirimi beklentileriyle beraber altın piyasası yükselişe geçti.

Ons altın Trump'ın kararının arkasından yükseliş kaydederek 3.398,20 dolar seviyesine gelirken, ons altındaki yükseliş sonrası gram altın fiyatları da etkilendi. Yukarı yönlü hareket etmeye başlayan gram altın güne 4 bin 447 liradan başlarken, çeyrek altın da 7 bin 296 lira seviyesine çıktı.

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 3.394,55

Satış: 3.398,20

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.447,2980

Satış: 4.447,7950

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.115,6800

Satış: 7.272,1400

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 14.183,75

Satış: 14.541,08

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 28.462,7100

Satış: 28.999,6200

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 28.840,00

Satış: 29.058,00

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 71.834,00

Satış: 72.534,00

