Piyasalar Yangın Yeri! Tek Hamle Her Şeyi Değiştirdi: Altın Fiyatlarında Rekor
ABD'den ithal altın külçelerine gümrük vergisi hamlesinin arkasından altın fiyatları rekor seviyeye ilerlemeye başladı. Gram altın güne 4 bin 447 liradan başlayarak son dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, son aylarda çoğu ülkeye ek gümrük tarifesi getirmeye karar vermesiyle küresel piyasalarda istikrarsız bir seyire neden olurken, ithal külçelere de yeni gümrük vergileri getirilmesi sonrası altın piyasası karıştı. Altın vadeli işlemlerde rekor görülürken, yeni vergilerin yanında ABD'de faiz indirimi beklentileriyle beraber altın piyasası yükselişe geçti.
Ons altın Trump'ın kararının arkasından yükseliş kaydederek 3.398,20 dolar seviyesine gelirken, ons altındaki yükseliş sonrası gram altın fiyatları da etkilendi. Yukarı yönlü hareket etmeye başlayan gram altın güne 4 bin 447 liradan başlarken, çeyrek altın da 7 bin 296 lira seviyesine çıktı.
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.394,55
Satış: 3.398,20
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.447,2980
Satış: 4.447,7950
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.115,6800
Satış: 7.272,1400
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.183,75
Satış: 14.541,08
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.462,7100
Satış: 28.999,6200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.840,00
Satış: 29.058,00
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.834,00
Satış: 72.534,00
