Dev Bankadan Altın İçin Rekor Tahmin: O Tarihte 3.500 Doları Görecek
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sene başından bu yana düzenli olarak artış gösteren altın için uluslararası yatırım bankası ING'den yeni bir rekor tahmini geldi. Altın borcu olanlar dikkat! O tarihte 3.500 doları görecek, hazırlıklı olun.
Kaynak: Haber Merkezi
Uluslararası yatırım bankası ING, altın fiyatları ile ilgili tahminin güncelledi. Banka, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde altının ons fiyatının ortalama 3.400 dolar seviyelerinde olacağını öngörürken, yılın son çeyreğinde bu rakamın 3.450 dolara çıkabileceğini açıkladı.
DEV BANKADAN ALTIN İÇİN REKOR TAHMİN
ING, 2025 yılı genelinde altının ortalama ons fiyatını 3.128 dolardan 3.250 dolara yükseltti.
2026 yılı içinse daha iddialı bir rakamla tahminini 3.175 dolardan 3.512 dolara çıkardı.
7 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 4.438,17₺
Gram altın satış: 4.438,67₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 7.219,00₺
Çeyrek altın satış: 7.275,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 14.436,00₺
Yarım altın satış: 14.550,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 28.236,00₺
Tam altın satış: 28.793,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 28.786,00₺
Cumhuriyet altını satış: 28.969,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 29.119,00₺
Ata altın satış: 29.853,00₺