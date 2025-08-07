Dev Bankadan Altın İçin Rekor Tahmin: O Tarihte 3.500 Doları Görecek

Uluslararası yatırım bankası ING, altın fiyatları ile ilgili tahminin güncelledi. Banka, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde altının ons fiyatının ortalama 3.400 dolar seviyelerinde olacağını öngörürken, yılın son çeyreğinde bu rakamın 3.450 dolara çıkabileceğini açıkladı.